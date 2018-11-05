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Россия и Беларусь обладают возможностями для отражения любой агрессии - посол РФ

06.11.2018 17:03 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Беларусь обладают боевыми возможностями для отражения любой агрессии, заявил посол РФ Михаил Бабич на территории российской воинской части ВКО, дислоцированной в Брестской области, во вторник.

"Президент Беларуси абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских Вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно", - сказал М.Бабич.

Россия и Беларусь обладают боевыми возможностями для отражения любой агрессии, заявил посол РФ Михаил Бабич на территории российской воинской части ВКО, дислоцированной в Брестской области, во вторник.

"Президент Беларуси абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских Вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно", - сказал М.Бабич.

"Но если, конечно, этот паритет будет нарушен, то, как правильно сказал президент Республики Беларусь, верховные главнокомандующие найдут эффективное решение для того, чтобы адекватно отреагировать на то развитие обстановки, которое может происходить", - добавил посол.

М.Бабич подчеркнул, что "сегодня всего достаточно, чтобы любую задачу решить в рамках совместной группировки войск и сил". "А если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть", - продолжил он.

 
 
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Россия и Беларусь обладают боевыми возможностями для отражения любой агрессии, заявил посол РФ Михаил Бабич на территории российской воинской части ВКО,...
 
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