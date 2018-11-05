Европейский союз продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в ЕС, заявил член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан.

"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе, было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - ИФ) и прекратить переговоры по вступлению (Турции в ЕС - ИФ)", - сказал он в интервью немецкой газете "Вельт".

По мнению Й.Хана, "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".

Власти Турции начали переговоры по вступлению в ЕС в 2005 году, однако с тех пор процесс зашел в тупик в связи с политической ситуацией в стране, при этом ряд государств-членов ЕС выступают против принятия Турции в ЕС.