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В ЕС считают, что "честнее" было бы прекратить переговоры о вступлении в Турции в союз
Европейский союз продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в ЕС, заявил член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан.
"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе, было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - ИФ) и прекратить переговоры по вступлению (Турции в ЕС - ИФ)", - сказал он в интервью немецкой газете "Вельт".
По мнению Й.Хана, "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".
Власти Турции начали переговоры по вступлению в ЕС в 2005 году, однако с тех пор процесс зашел в тупик в связи с политической ситуацией в стране, при этом ряд государств-членов ЕС выступают против принятия Турции в ЕС.
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Европейский союз продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в ЕС, заявил член Еврокомиссии по переговорам о...
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