Беларусь будет в среднесрочной перспективе привлекать на внешних рынках по $1,5 млрд ежегодно - глава Минфина

Беларусь намерена в среднесрочной перспективе привлекать с внешнего рынка ежегодно по $1,5 млрд для обслуживания внешнего долга, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, выступая на конференции KEF-2018 во вторник в Минске.

"В среднесрочной перспективе потребности в рефинансировании составят $1,5 млрд ежегодно", - сказал М.Ермолович.

(последует)