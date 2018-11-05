|
Беларусь будет в среднесрочной перспективе привлекать на внешних рынках по $1,5 млрд ежегодно - глава Минфина
Беларусь намерена в среднесрочной перспективе привлекать с внешнего рынка ежегодно по $1,5 млрд для обслуживания внешнего долга, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, выступая на конференции KEF-2018 во вторник в Минске.
"В среднесрочной перспективе потребности в рефинансировании составят $1,5 млрд ежегодно", - сказал М.Ермолович.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь будет в среднесрочной перспективе привлекать на внешних рынках по $1,5 млрд ежегодно - глава Минфина
Беларусь намерена в среднесрочной перспективе привлекать с внешнего рынка ежегодно по $1,5 млрд для обслуживания внешнего долга, сообщил министр финансов Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)