ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг

06.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг в учреждении «Отделение круглосуточного пребывания» д.Забелышин Хотимского района. В ходе проведения мониторинга в здании были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

  • имеющиеся планы эвакуации не соответствуют планировке здания;
  • в наружной эвакуационной двери лестничной клетки, помещения санпропускника, прачечной установлены замки, не обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа;
  • не обеспечивается плотное самозакрывание и уплотнение в притворах в дверях, выходящих в лестничную клетку;
  • не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;
  • не определены категории по взрывопожарной опасности для  помещений.
  • Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг
  • Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг

По результатам мониторинга руководителям вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

А.М. Кулешова,

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг в учреждении «Отделение круглосуточного пребывания» д.Забелышин Хотимского района. В ходе проведения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для могилевских больниц продукты закупали по серым схемам и завышенным ценам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика