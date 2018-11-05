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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг
06.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг в учреждении «Отделение круглосуточного пребывания» д.Забелышин Хотимского района. В ходе проведения мониторинга в здании были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
По результатам мониторинга руководителям вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
А.М. Кулешова,
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг в учреждении «Отделение круглосуточного пребывания» д.Забелышин Хотимского района. В ходе проведения...
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