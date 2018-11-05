﻿ В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро пострадали

06.11.2018 17:18 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте посольства Беларуси в России.

"По официальной информации, полученной от российских правоохранительных органов, в результате ДТП на 86-м км трассы М3 погибло трое граждан Беларуси, шестеро находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей, двое из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в 4.30 на автодороге М3 "Украина". По предварительной информации, водитель автомашины Citroen не справился с управлением, допустил съезд в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: водитель транспортного средства и два пассажира. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси вдвое снизилась смертность от алкоголизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика