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Люди им только мешают. Почему чиновники презирают собственный народ

06.11.2018 17:21 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Владимир Федоренко
Выступая перед волонтерами, молодая чиновница Ольга Глацких поведала им, что государство к их появлению на свет не имеет ни малейшего отношения. Теперь Ольгу преследуют за честность.

Нет, она этого не говорила. Все клевета. Такой фразы в принципе не было. А еще фраза вырвана из контекста. Ольга Глацких, спортсменка, чемпионка, гимнастка, директор департамента молодежной политики Свердловской области, спешит оправдаться перед публикой и потом еще извиняется за свои слова, но зачем? Она же все сказала правильно. Она честно изложила все, что накипело на сердце у многих наших чиновников.

Действительно, юнцы обнаглели, требуя от начальства заботы, внимания, помощи, — в особенности это касается волонтеров молодежных объединений, с которыми Ольга встречалась в Кировграде. Они к ней приставали, и она им выдала. Мол, не по адресу обращаетесь, идите к папе и маме. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать». Вы тут, понимаете ли, расплодились, потакая желаниям своих предков, а директору департамента за вас отдуваться. Что, у нее мало других проблем?

Кроме того, в полемике с распоясавшимися волонтерами докладчица затронула чрезвычайно важный вопрос. Который хочется назвать философским, да никак иначе, пожалуй, и не назовешь. Вот это государство, в просторечии Левиафан, раскинувшийся на одной седьмой нашей планеты, для чего вообще существует? Ясно, что не для людей, как разъяснила нам Ольга Глацких, а задолго до нее провозгласил поэт: «Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то, чего-то, чего-то хотят. От них одни неприятности, от них одни неприятности, ах, если б не было людей...» Но ведь какая-то цель наверняка имеется?

Есть точка зрения, что смысл существования Российского государства заключен в нем самом. Ценность его сакральна, и потому всякий, кто лезет к нему с нескромными просьбами и претензиями, вмешиваясь в его внутренние дела и отвлекая от работы, огребает по полной. Иначе трудно понять, почему граждане, занимающие у нас государственные должности, в массе своей так быстро и откровенно расчеловечиваются. Даже спортсменки, чемпионки, гимнастки. Держитесь от них подальше, и они вас не тронут.

Есть, однако, мнение, что это не поможет. Ибо Левиафан все-таки интересуется людьми и довольно живо. Достаточно вспомнить хотя бы наш ХХ век, да и нынешние реалии склоняют скорее к мыслям о том, что государство неравнодушно к своему так называемому народу. Как известно, самому разделенному в мире, после нашумевшей геополитической катастрофы. Безразличное к нуждам населяющих одну седьмую, начальство проявляет постоянную активность, стремясь у них что-нибудь отобрать. Иногда по мелочи, типа пенсий, до которых теперь доживать станет гораздо сложней. Нередко по-крупному, отнимая жизнь в борьбе за воссоединение самого разделенного в мире народа.

Но ярче и доходчивей всех на тему, затронутую Ольгой Глацких, высказался, конечно, наш национальный лидер. Как бы загодя полемизируя со вспыльчивым директором провинциального департамента, Владимир Владимирович некоторое время назад сообщил россиянам, детям и родителям, бабушкам и внучатам, что государство все-таки озабочено их судьбами. Он их всех прямо утешил, известив о том, что они, счастливчики, генетически предрасположенные к геройской гибели за родную страну, после смерти в огне ядерной войны гарантированно попадут в рай. И мы можем лишь гадать, кто больше обрадовался: родители или дети.

Собственно, главе департамента в таком духе и следовало отвечать приставучим волонтерам — странно даже, что она не сообразила. Дескать, не беспокойтесь, ребята, ни о чем, в следующий раз встретимся в Эдеме. Но все равно нельзя не похвалить ее за честность и искренность в разговоре с племенем младым. А то ведь Левиафан, отдавая дань лицемерию, случается, произносит сильно обнадеживающие народ речи о государственной молодежной политике и о повышении рождаемости. Пославшая детей к матери чиновница внесла окончательную ясность в отношения руководства с людьми.

Теперь волнуемся, что ей за это будет — за фразу, вырванную из контекста. Губернатор Куйвашев официально выражает «сожаление» по поводу инцидента, а по слухам — рвет и мечет, и хочет уволить прямодушную Ольгу. Она сперва клеймит клеветников, чуть позже оправдывается и просит прощения. Напрасно просит, не за что ей извиняться. А мы со своей стороны можем лишь поблагодарить госслужащую, гневно осудив при этом безответственных граждан, начальников и подчиненных, жителей Свердловской области и других областей, журналистов и блогеров, развязавших против нее постыдную кампанию издевательств и травли. Должно быть, правда им всем глаза колет, вот что.
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