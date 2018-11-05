Колтович: Тарифы должны повышаться не потому, что нужны деньги или выросли зарплаты

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Чиновник подчеркнул, что политика содействия конкуренции и демонополизации рынков должна стать приоритетным направлением для нашей страны.— сказал министр.В частности, заявил, пересмотр тарифов должен быть значительно упорядочен.— признал он.В итоге МАРТ внес предложение прописать в Законе «О естественных монополиях» то, что МАРТ будет определять порядок раскрытия монополиями информации о результатах своей деятельности. Кроме того, закрепляются полномочия министерства на установление порядка принятия решений об установлении тарифов естественных монополий. Также планируется ввести институт публичных слушаний при изменении тарифов естественных монополий.Министр рассказал, что за два года работы министерства в более чем 800 нормативных актов уже внесли изменения, в том числе о госзакупках, о защите прав потребителей, уже согласованы изменения в закон о госмонополиях.