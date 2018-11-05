Запчасти для российских ракет поставляет девушка-визажист - скандальное расследование



Владимир Путин и Борис Обносов. Фото: РИА Новости

«Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».





Ольга Зорикова. Фото из личного архива / Instagram

«Главный по ракетам»

Борис Обносов с Дмитрием Медведевым. Фото: РИА Новости

Главная по закупкам

Ольга Зорикова. Фото из личного архива / Instagram

Борис Обносов, слева — вице-премьер Дмитрий Рогозин. Фото: сайт Московский авиационный институт

Поставщики контрафакта

Родственная и кипрская приватизация





Страница свадебного журнала Wedding Vibes, где представлены работы Ольги Зориковой





Проходная завода «Красный гидропресс» в Таганроге. mytaganrog.com





Владимир Сорокин

Жилье для сирот

Зятья влиятельных людей





Вице-премьер правительства России Сергей Приходько. Фото: РИА Новости

Новое прочтение идей гуманизма





Иван Садчиков. Фото из личного архива

Виды альпийского городка Межев во Франции. Съемка с дрона Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)

Дом Садчикова в альпийском городке Межев. Фото предоставлено Софи Балей

Латвийский домик семьи Ивана Садчикова. Фото из открытых источников

«нарастает лавина агрессии, злобы, вражды по разным придуманным основаниям; усиление тотального контроля над людьми, давления на них с помощью электронных досье; люди яростно обвиняют друг друга из-за каких-то эпизодов в истории».

В этом годууже несколько раз успел напугать мир заявлениями о возможной ядерной войне. Все началось в марте 2018 года, когда президент России зачитывал послание Федеральному собранию:— сказал Владимир Путин, и за его спиной включили ролик с инфографикой как будто из старой компьютерной игры, на котором ракета с ядерным боезарядом подлетала к береговой линии, напоминающей побережье штата Флорида в США.В октябре этого года, выступая на дискуссионном форуме «Валдай» в Сочи, президент России продолжил свою ядерную риторику:Заявления президента России совпали по времени с расследованием, которое «Новая газета» вела более полугода. Мы изучали, как тратятся и кому достаются миллиарды рублей государственной «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), участвующей в производстве тех самых ракет, которыми президент России напугал мир.Результаты нашего расследования могут тоже напугать. Но не мир, а граждан России: «Новой газете» удалось выяснить, что все закупки важнейшей, стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, — свадебным визажистом, которая занимается макияжем и прическами для невест.Эта загадочная девушка, ее партнеры и принадлежащие им компании не только взяли под контроль все закупки корпорации, но постепенно приобретают пакеты акций в важнейших предприятиях, входящих в КТРВ.Всех их — девушку-визажиста, ее партнеров и их фирмы — роднит один человек. Его называют «главным советником президента России по ракетам», а официально он — директор «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Именно его родственникам и подчиненным достаются миллиарды рублей, которые государство выделяет на производство новейшего высокоточного оружия. (Ни один из героев этой публикации не ответил на заранее отправленные запросы «Новой газеты».)«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» была образована в 2002 году на базе предприятия «Звезда-Стрела» в городе Королеве Московской области. Корпорация занимается разработкой и производством гиперзвуковых систем вооружения, комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия класса «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и унифицированных систем морского вооружения для Министерства обороны России. В состав КТРВ входят более трех десятков ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На протяжении многих лет корпорация входит в сотню крупнейших мировых производителей продукции военного назначения.Учитывая важность корпорации для обороноспособности страны, ее совет директоров неизменно возглавляют чиновники федерального уровня. На протяжении 10 лет, с 2003-го по 2013-й, председателем совета директоров был, первый замруководителя аппарата правительства России и бывший помощник президента России по внешней политике. Сегодня это кресло занимает— полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший министр внутренних дел и председатель Госдумы.Основная функция совета директоров — контролировать деятельность корпорации и защищать интересы ее единственного акционера — государства. Но непосредственное руководство КТРВ осуществляет генеральный директор. Этот пост на протяжении уже 15 лет занимает один и тот же человек —Обносов родился в Москве в 1953 году. Он окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «инженер-механик по летательным аппаратам». В середине 1990-х Обносов работал в постоянном представительстве России при ООН, а затем в Министерстве иностранных дел в качестве старшего советника по вопросам безопасности и разоружения. А в 2003 году он был утвержден в должности генерального директора «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которой руководит по сегодняшний день.Обносов был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году, но, помимо этого, директор КТРВ носит еще и неофициальный титулВпрочем, сам Борис Обносов на вопрос о своих отношениях с Владимиром Путиным отвечает скоромно:говорил он в интервью «Независимому военному обозрению» в прошлом году.Для производства ракет корпорации необходимы тысячи вспомогательных деталей и различных комплектующих. КТРВ на 100 % принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, постоянно получает значительные средства из бюджета России и поэтому обязана приобретать все товары и услуги через систему государственных закупок.Но в 2012 году Борис Обносов издал приказ о том, что все закупки корпорации и входящих в нее предприятий должны проводиться через так называемую уполномоченную организацию. Иными словами, некая частная компания получила право проводить все закупочные процедуры (аукционы и тендеры) в интересах КТРВ и получать процент от заключенных государственных контрактов.Этим уполномоченным агентом ракетной корпорации стала фирма «Торговый дом «Звезда-Стрела» из подмосковного Королева.О размере комиссии, который эта компания получала с предприятий КТРВ, можно судить, например, по одному из решений арбитражного суда Ростовской области. «Торговый дом «Звезда-Стрела» взыскал с таганрогского завода «Красный гидропресс» (он входит в состав ракетной корпорации) задолженность по агентским выплатам.— говорится в решении суда.В 2017 году «Торговый дом «Звезда-Стрела» был переименован в компанию «ТРВ-Инжиниринг», которая до сих пор остается уполномоченной организацией по проведению закупок для КТРВ и входящих в нее предприятий.Кто владеет этим агентом, получающим комиссионные с закупок для важнейшей ракетной корпорации России?«ТРВ-Инжиниринг» на 100 % принадлежит компании «Звезда-Стрела» из Таганрога. (В этих названиях можно запутаться и поэтому далее в тексте мы будем отдельно пояснять, идет ли речь о таганрогской «Звезде» или королёвской «Звезде», но чтобы быстро их отличать друг от друга, стоит запомнить: «таганрогская «Звезда» контролирует 100 % «королёвской «Звезды».)49% таганрогской «Звезды-Стрелы» принадлежит самой КТРВ, а 40% — некой компании «Теплосервис» из того же Таганрога. И, наконец, половиной этого «Теплосервиса» владеет девушка из Москвы по имениЕсли отбросить все эти промежуточные звенья, напоминающие матрешку из множества фирм, то выходит, что Зориковой принадлежит 20 % в «ТРВ-Инжиниринг».Ольге Зориковой 29 лет. А в 2012-м, когда Борис Обносов своим приказом предоставил королёвской «Звезде» право проводить все конкурсы для КТРВ, ей было и вовсе 23 года.В то время когда большинство ее сверстников и сверстниц заканчивали обучение в вузах или колледжах, фирма Зориковой стала отвечать за все закупки важнейшего для обороноспособности страны холдинга из нескольких десятков предприятий.Зорикова получила образование в Финансовом университете при Правительстве России, но ее настоящим призванием стало украшение невест. Зорикова занимается макияжем и прическами на свадьбах.— писал про нее специализированный журнал Wedding Vibes в 2017 году.Как 23-летняя девушка, делающая прически невестам, оказалась совладелицей фирмы, через которую проходят все конкурсы «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»?«Новой газете» удалось выяснить, что Зорикова — дочь генерального директора корпорации иБориса Обносова.С тех пор как компания дочери Обносова получила право организовывать все конкурсы возглавляемой им же государственной корпорации, дела у «ТРВ-Инжиниринг» пошли в гору: за 5 лет (с 2012 по 2107 год) выручка превысила 12 млрд рублей.Эти доходы сложились не только от комиссии за организацию закупок, — компания, частично принадлежащая Зориковой, и сама напрямую поставляет товары и услуги КТРВ и входящим в нее предприятиям.По подсчетам «Новой газеты», за последние 5 лет «ТРВ-Инжиниринг» заключила с ракетной корпорацией и входящими в нее предприятиями госконтракты на сумму около 6 млрд рублей. При этом компания дочери Бориса Обносова специализируется буквально на всем: «ТРВ-Инжиниринг» занималасьреконструкцией и техническим перевооружением производственных цехов;монтировала сети электроосвещения и электроснабжения;поставляла предприятиям корпорации поковки (заготовки из металла),электронные лампы и трубки,проволоку,фильтры для очистки воздуха,зарубежные станки для лазерной резки по металлу и многое-многое другое.Трудно представить какие-либо компоненты, необходимые КТРВ для производства ракет, которые компания свадебного визажиста Ольги Зориковой не продала бы государственной корпорации, возглавляемой ее же отцом.И в некоторых случаях контракты между этими родственными организациями даже приводили к сделкам, добросовестность которых может вызвать сомнения.В 2010 году королёвский «Торговый дом «Звезда-Стрела» поставил «Азовскому оптико-механическому заводу» (входит в КТРВ) электродвигатели, необходимые для производства головок самонаведения в ракетах и авиабомбах.А в 2012 году межрегиональное управление Рособоронзаказа по Южному федеральному округу провело проверку и выявило, что больше половины поставленных «королёвской «Звездой» электродвигателей являются контрафактными — паспорта на эти комплектующие были просто подделаны. «Азовскому оптико-механическому заводу» в 2012–2013 годах пришлось приобрести новые электродвигатели у другой компании и использовать их вместо контрафактных. Это привело к значительным убыткам для входящего в КТРВ государственного предприятия.Все поставленные королёвской «Звездой» комплектующие были изъяты управлением ФСБ по Москве и Московской области для проведения технического исследования. А в августе 2016 года Азовский городской суд осудил заместителя генерального директора королёвской «Звезды», который, «заведомо зная, что поставляемые комплектующие являются некачественными (контрафактными), подделал паспорта качества, после чего комплектующие вместе с поддельными паспортами были поставлены «Азовскому оптико-механическому заводу».В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство,(как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»). Эта компания расположилась по тому же адресу, что и другое предприятие, входящее в ракетную корпорацию, — завод «Красный гидропресс».Владельцем 74 % «ТЛЗ» стало «Рязанское конструкторские бюро «Глобус» (тоже входит в КТРВ), которое инвестировало в производство нового литейного завода большую часть необходимых средств, — почти 430 млн рублей.цитировала Бориса Обносова программа «Вести.Дон», делавшая сюжет об открытии нового производства.Генеральный директор КТРВ знал, о чем говорил: 26 % в «уникальном производстве», в которое были инвестированы деньги ракетной корпорации, принадлежало таганрогской «Звезде-Стреле».А совладелицей таганрогской «Звезды» (через промежуточную структуру), напомним, была дочь Обносова — специалист по свадебным прическам и макияжу Ольга Зорикова.Борис Обносов и власти Ростовской области не сомневались в успехе нового «уникального» литейного производства в Таганроге: судя по их заявлениям, завод уже обеспечен заказами. А вот будущее расположенного по тому же адресу в Таганроге и входящего в ракетную корпорацию завода «Красный гидропресс», судя по всему, не так радужно.признался Обносов в интервью газете «КоммерсантЪ» в октябре 2018 года.Чтобы немного унять эту головную боль и снять часть финансовой нагрузки с дочернего предприятия, директор ракетной корпорации мог бы, например, обратиться к своей дочери.«Красный гидропресс» — один из старейших машиностроительных заводов России, основанный в 1907 году, — уже давно испытывает трудное финансовое положение. В 2016 году королёвский «Торговый дом «Звезда-Стрела», немалая часть которого принадлежит Ольге Зориковой, обратился в арбитражный суд Ростовской области с несколькими исками к «Красному гидропрессу». Компания, связанная с дочерью Бориса Обносова, взыскала с завода ракетной корпорации десятки миллионов рублей.Но представители «Красного гидропресса» попросили Ростовский суд о рассрочке из-за «кредиторской задолженности по государственным контрактам и ввиду тяжелого финансового положения и невозможности единовременно выплатить весь долг».Суд вначале пошел навстречу заводу, однако затем королёвский «Торговый дом «Звезда-Стрела», опротестовал это решение, и суд рассрочку отменил, обязав «Красный гидропресс» выплатить задолженность.Семья Бориса Обносова оказалась связанной не только с «Таганрогским литейным заводом», но и с другими предприятиями, входящими в ракетную корпорацию.Например, с «Научно-исследовательским центром автоматизированных систем конструирования» («НИЦ «АСК»), расположенным в Москве.Еще с советских времен «НИЦ «АСК» занимался разработкой и внедрением автоматизированных систем конструирования в оборонных отраслях промышленности и прежде всего в авиастроении.А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited. Кипрская компания долгие годы оставалась одним из крупнейших акционеров научно-исследовательского центра, работающего на оборонную промышленность России. Licitare Limited избавилась от акций «НИЦ «АСК» только в 2014 году, в разгар кампании по деофшоризации экономики России.Все эти годы истинные бенефициары кипрской компании скрывались за номинальными директорами и учредителями. Но неожиданно в марте 2017 года в реестре директоров Licitare Limited появились реальные, а не номинальные лица. Ими стали три гражданина России.– бывший гендиректор самого «НИЦ «АСК». Он возглавил научно-исследовательский центр вскоре после его вхождения в состав КТРВ, а затем перешел в другой оборонный холдинг — «НПО «Высокоточные комплексы».— генеральный директор «МКБ «Искра», еще одного входящего в КТРВ предприятия.И, наконец, сам руководитель «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — Борис Обносов.Так три видных представителя российского военно-промышленного комплекса одновременно стали руководителями компании Licitare Limited, зарегистрированной на Кипре.Таганрог можно считать столицей холдинга дочери Бориса Обносова. Напомним: «ТРВ-Инжиниринг», которая организует все закупки ракетной корпорации, принадлежит фирме «Звезда-Стрела» из Таганрога. 40 % «Звезды-Стрелы» в свою очередь принадлежит компании «Теплосервис» — тоже из Таганрога. При этом обе компании расположены по одному адресу в Таганроге, в чем репортер «Новой газеты» убедился лично, приехав к их офису.Половина «Теплосервиса» принадлежит Ольге Зориковой. А вот владелец второй половины этой фирмы — и есть возможный ответ на вопрос, почему Таганрог стал основным местом прописки многочисленных компаний дочери директора ракетной корпорации. 50 % «Теплосервиса» принадлежит, — жителю Таганрога. Его можно считать ключевым человеком в бизнесе семьи Бориса Обносова, или, по крайней мере, главным партнером его дочери.Масленский входит в совет «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Он же руководит таганрогской «Звездой-Стрелой» и «Таганрогским литейным заводом», торжественно открытым Борисом Обносовым в 2015 году.Миллиарды рублей, которые компании Масленского и Зориковой получают от предприятий военно-промышленного комплекса России, они затем вкладывают в различные коммерческие проекты. Например, в жилищное строительство.В 2010 году КТРВ выделила таганрогской «Звезде-Стреле» 47 млн рублей на реализацию проекта строительства жилых домов. А в течение нескольких последующих лет, по подсчетам «Новой газеты», ракетная корпорация выдала поручительства перед банками для таганрогской «Звезды» почти на 200 млн рублей. На тот момент КТРВ принадлежало 60 % в таганрогской «Звезде-Стреле».Однако год за годом, постепенно контроль над этой компанией переходил от государственной корпорации к частным фирмам, связанным с дочерью директора КТРВ. Сегодня Масленский и Зорикова на двоих контролируют 51 % в таганрогской «Звезде-Стреле» (40 % через «Теплосервис», а еще 11 % через другую компанию Масленского — «Альянс»).На полученные от ракетной корпорации средства «Звезда-Стрела» строила в Таганроге малоэтажные жилые дома. К 2014 году компания дочери Бориса Обносова сдала в эксплуатацию около 500 квартир в трех жилых комплексах, а сейчас строит еще один комплекс на 72 квартиры.Значительную часть построенных квартир таганрогская «Звезда» продала администрации города Таганрога в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилья или помощи детям-сиротам. По подсчетам «Новой газеты», фирма Зориковой и Масленского с 2010 года продала государству около 100 квартир более чем на 300 млн рублей.Получается, компания Зориковой и Масленского дважды зарабатывает с помощью государства: сначала получает средства на строительство домов от ракетной корпорации, а затем построенные квартиры продает городским властям.При этом и здесь не обходится без судебных разбирательств. В базе данных арбитражных судов можно найти немало исков администрации города Таганрога к таганрогской «Звезде-Стреле» по поводу построенного жилья. Например, в 2012 году администрация Таганрога взыскала неустойку с фирмы дочери Бориса Обносова за срыв сроков строительства домов для детей-сирот:— говорится в решении суда.«Таганрогская «Звезда» не только срывала сроки строительства домов, но и вступала в картельный сговор, чтобы в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья продавать администрации Таганрога квартиры по максимальной цене.Компания Зориковой и Масленского вместе с еще одним участником аукциона использовали так называемую зеркальную схему. Ее суть заключается в том, что две фирмы вступают в сговор, подают одновременно заявки на несколько лотов, а затем одна фирма делает предложение с минимальным снижением цены, а вторая отказывается. Затем на другом лоте эта ситуация повторяется зеркальным образом.Таким образом, заказчик — администрация города Таганрога — был вынужден приобретать квартиры для переселенцев почти по максимальной цене (снижение на этих «торгах» составляло 0,5 %). «Заказчик был вынужден заключить контракты без конкурентной̆ борьбы. В результате согласованных синхронных действий стороны достигли положительного результата от участия в аукционе, каждый хозяйствующий субъект признан победителем в аукционе по отдельным лотам, а неснижение цены привело к недостаточной экономии денежных средств и причинило ущерб соответствующему бюджету», — говорится в решении суда.Одновременно со строительством домов для переселенцев и сирот таганрогская «Звезда-Стрела» решила заняться хранением зерна. В 2015 году компания начала строительство напольного элеватора возле таганрогского морского порта.В 2016 году, когда элеватор уже почти был готов, «Звезда-Стрела» неожиданно продала его как объект незавершенного строительства. И странной в этой сделке была не только продажа уже почти построенного предприятия, но и цена. Весь объект был продан за 63,4 млн рублей, хотя в том же 2016 году власти Ростовской области оценивали инвестиции в этот проект в 430 млн рублей. То есть кому-то посчастливилось купить у таганрогской «Звезды-Стрелы» предприятие почти в 7 раз дешевле его минимальной стоимости.При этом сомнений в готовности элеватора быть не могло. Сделка купли-продажи состоялась в самом конце мая 2016 года, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию новый собственник получил в самом начале августа того же года, то есть через два месяца после приобретения.Кому компания, связанная с дочерью «главного советника президента России по ракетам», могла продать элеватор с такой хорошей скидкой?На самом деле и это предприятие не ушло далеко из семьи Бориса Обносова. От компании, связанной с Ольгой Зориковой, элеватор перешел к фирме ее супруга и зятя директора ракетной корпорации.Покупателем элеватора стала компания «Агропрайм» из того же Таганрога. 25 % в ней принадлежало Ростиславу Зорикову. Его дочь Бориса Обносова указала как мужа в своем профиле в Facebook.В «Агропрайме» был еще один совладелец и еще один зять влиятельного человека. Другие 25 % компании принадлежали. Он женат на дочери первого замруководителя аппарата правительства России Сергея Приходько.Сергея Приходько и Бориса Обносова многое связывает. Оба почти одновременно пришли в «Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»: Приходько — председателем совета директоров, а Обносов — директором КТРВ. И напольный элеватор был не единственным совместным бизнесом их семей.Элеватор позволял хранить зерно, но чтобы продавать его за границу нужно было торговое предприятие. И в 2016 году в том же Таганроге была зарегистрирована компания «Жива». По 25% в ней снова досталось двум зятьям —и Ивану Садчикову.По данным ImportGenius (базы данных об экспорте и импорте товаров), «Жива» стала продавать зерно за рубеж через таганрогский морской порт и через зарегистрированную в Шотландии компанию Amarantha LP.Эта британская компания больше напоминает типичную российскую фирму-однодневку. К примеру, одним из учредителей Amarantha LP была компания с Британских Виргинских островов — Akron Resources Corp., которая одновременно владела десятками фирм по всему миру, через которые отмывались миллиарды долларов. Например, власти Азербайджана использовали сеть из этих фирм для того, чтобы выводить деньги из страны и платить взятки европейским политикам.«Новой газете» не удалось выяснить, почему «Жива» выбрала себе именно такого зарубежного партнера. Как показывает судебная практика в отношении других российских компаний, фиктивные британские фирмы часто используются при экспорте или импорте товаров для того, чтобы минимизировать таможенные и налоговые платежи в бюджет России.В 2016 году Садчиков и Зориков вышли из состава учредителей «Агропрайма» (и почти одновременно из «Живы»). Сегодня эта компания принадлежит Владимиру Масленскому, партнеру дочери директора КТРВ, и Владимиру Сорокину — еще одному видному представителю российского военно-промышленного комплекса, директору «МКБ «Искра» и коллеге Бориса Обносова по кипрской компании Licitare Limited.Для того чтобы выстроить полный цикл экспорта зерна за границу, руководителям ракетной военной отрасли России не хватало самой малости. Элеватор есть, торговая компания есть… Нет только своего порта или хотя бы причала.И Владимир Масленский вместе с Владимиром Сорокиным решили эту ситуацию исправить. И снова с помощью государства. С 2016 года Масленскому и Сорокину принадлежит компания «Морской зерновой терминал» в Таганроге.Эта фирма с давних пор арендовала «Северный мол» — защитное, гидротехническое сооружение в Таганрогском морском порту. «Северный мол» принадлежит государству и закреплен за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения. Но в 2017 году «Росморпорт» и «Морской зерновой терминал» подписали соглашение о реализации проекта «Строительство универсального портового перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог в районе Северного мола».Если это соглашение будет реализовано, то еще один объект федеральной собственности перейдет в руки руководителей ракетной корпорации. Производству ракет это, конечно, никак не поможет, но частному бизнесу по экспорту российского зерна за границу, принадлежащему видным деятелям российского ВПК, вне всяких сомнений, поспособствует.Зять Сергея Приходько Иван Садчиков делает бизнес в России в том числе на сделках с компаниями, получающими финансирование от одной из важнейших ракетных корпораций страны. Его партнерами были члены семьи руководителя этой военной корпорации. И Садчиков, как и многие другие родственники российских государственных деятелей, любит тратить за границей. К примеру, ему принадлежит шале в одном из самых живописных уголков Франции.Небольшой альпийский городок Межев на границе со Швейцарией — мекка горнолыжников, VIP-курорт, по престижности и ценам сопоставимый с теперь уже легендарным Куршевелем. Сюда тянутся обеспеченные люди со всего мира.Не позднее 2016 года Иван Садчиков стал обладателем 12 соток земли со стоящим на них домом в стиле альпийского шале в Межеве, рядом с улицей Эдмонда Ротшильда. Стоимость приобретения, согласно документам французского реестра недвижимости, как минимум 2,1 млн евро или примерно 156 млн рублей.Это поместье зятя Сергея Приходько снял с дрона Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и предоставил видео «Новой газете». Дому Садчикова всего несколько лет, однако он построен в традиционной для этих мест архитектурной манере.Три этажа: нижний каменный, верхние из благородного темно-коричневого бруса. Пара балкончиков с видом на горы.Двускатная черепичная крыша с длинными, выходящими далеко за пределы «коробки» скатами. Под этими навесами у Садчикова обустроена поленница и небольшая опоясывающая дом открытая галерея. Есть и гараж. Что касается интерьеров, то мы знаем лишь, что до 2011 года дом был обставлен не без претензий — одни только шторы и карнизы обошлись предыдущему владельцу в 10 тысяч евро. Была здесь и дизайнерская мебель, и ковры, и прочие атрибуты статусной жизни. Вся обстановка была оценена в 48 тысяч евро и продавалась вместе с домом. Сохранилась ли она по сей день, неизвестно.Cхема владения этим шале была чрезвычайно запутанной. Сам дом с участком были записаны на компанию из Люксембурга — Okilo Sarl. Она в свою очередь принадлежала фирме с Кипра, Vionezena Holdings Ltd. В 2014 году Садчиков стал директором этой кипрской структуры, а в 2016-м она передала ему акции люксембургской Okilo.В конце 2017 года Okilo сменила юрисдикцию и переехала из Люксембурга во Францию. Об этой перерегистрации можно было бы и не упоминать, если бы не одно важное изменение в уставе. В документах Иван Садчиков указал свой домашний адрес в поселке Аматциемс в Латвии. Это такое экопоселение премиум-класса с разгуливающими по лужайкам оленями и зайцами. У участков здесь нет номеров, зато есть имена. Тот, что принадлежит зятю Сергея Приходько, называется «Вики» (его площадь — 69 соток).Судя по выписке из латвийского земельного реестра, Садчиков приобрел эту землю вместе с домом в ноябре 2013 года за 281 тысячу латов или около 30 млн рублей по текущему курсу.В России Иван Садчиков занимается не только бизнесом, но и благотворительностью. Ему принадлежит «Благотворительный фонд «Ивана Садчикова».На сайте фонда можно скачать документ, который называется «Тезисы проекта манифеста фонда Ивана Садчикова». Первая часть манифеста посвящена «тревогам за судьбу современной цивилизации». И вот по каким причинам, говорится в манифесте:Во второй части манифеста фонда Ивана Садчикова рассматриваются проблемы планеты, котораяИ вот эти параметры, согласно манифесту:И, наконец, последняя часть манифеста фонда зятя Сергея Приходько посвящена способам «стимулирования эволюции человека», среди которых предлагаются, например, такие:концепция пульсирующих цивилизаций и ее проекция на Россию;установление федеральной системы мирового сообщества, основанной на принципе международной справедливости.Остается только надеяться, что Ивану Садчикову удастся донести идеи «международной справедливости» своим партнерам и родственникам, и тогда, может быть, и российской «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» не придется переходить на работу в три смены, как это случилось после начала операции в Сирии.