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Всемирный банк сравнил доходы на душу населения в Беларуси и Германии

06.11.2018 17:22 — Разное | Tut.by  
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Доход на душу населения в Беларуси составляет треть от аналогичного показателя в Германии, рассказала представитель Всемирного банка Галина Андронова-Винселет, выступая выступая на КЭФ-2018. «То есть 40 лет потребуется при нынешних темпах, чтобы достичь нынешнего уровня в Германии», — уточнила она.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По ее мнению, для ускорения роста необходимо решить вопрос неэффективности госсектора и создать условия для роста частного сектора.

Галина Андронова-Винселет отметила удвоение доли ИТ-сектора в экспорте услуг, подчеркнув, что росли глобально успешные частные белорусские компании. Есть такие истории успеха и в других частных компаниях, отметила она, приведя в пример производителя рентгеновских систем досмотра «Адани».

Представитель Всемирного банка напомнила, что уже 48% от ВВП в Беларуси достигает госдолг и долг, гарантированный государством. И это не считая долг, гарантированный местными органами власти, уточнила эксперт.

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Доход на душу населения в Беларуси составляет треть от аналогичного показателя в Германии, рассказала представитель Всемирного банка Галина Андронова-Винселет.
 
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