3-4 ноября 2018 г. в г. Береза (Брестская область) проходил открытый республиканский турнир по футболу «BEREZA OPEN CUP-10».

В турнире принимали участие ФК «Неман» (г. Гродно), ФК «Барановичи», ФК «Береза», ФК «СДЮШОР Ивацевичи», ФК «Волга» (г. Брест), ФК «Ливадия» (г. Дзержинск).

Несмотря на поражение от ФК «Береза» со счетом 0:1, ребята из Дзержинска в следующих играх настроились и показали хороший результат. Вничью сыграли с ФК «Волга» и обыграли ФК «Барановичи» со счетом 2:1.

На следующий день соперником наших ребят стал гранд белорусского футбола ФК «Неман». В конце матча ФК «Ливадия» допустила грубую ошибку в обороне. В итоге 2:1 в пользу ФК «Неман». Лучшим игроком ФК «Ливадия» был признан вратарь Никита Король. Тренер команды Игорь Анатольевич Кондратьев.



