Не утонуть в грязи и не провалиться в колодец в Макавчицах

О ситуации, с которой уже не первый год пытаются справиться жители микрорайона Макавчицы.

Ситуация в Макавчицах по улицам Солнечная и Весенняя сейчас такова, что люди смело могут плавать по улицам на гондолах, будто в Венеции. Только вместо венецианских вод там текут грязевые реки вперемешку с застоявшейся дождевой водой.

Глубина гигантских грязевых луж, как заверяют жители, достигает 35 см. Здесь буксует любой транспорт, а детей и вовсе вынуждены переносить на руках. Строительство домов встало. Те счастливчики, кто уже провел коммуникации и закончил свои постройки, из-за грязи не могут заехать на участок и даже зайти в дом пешком.













«К нам отказываются ехать e-dostavka, dostavka.by, 21vek и другие, — рассказывают люди. — Мы по 300-500 метров носим тяжелые покупки и собственных детей через эту грязь».

Но хуже того — водопроводные колодцы на улицах микрорайона зияют черными дырами, в лучшем случае они сверху чем-то прикрыты. И уже были ситуации, что в эти колодцы проваливались дети. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

















Житель микрорайона Николай (имя изменено) рассказал, что проблема с дорогами и отсутствием люков на водопроводных колодцах мучает жильцов микрорайона давно. Уже два года люди обивают пороги кабинетов чиновников и пишут письма в ЖКХ, исполком и прокуратуру. Но каждая вышестоящая инстанция «спускает» решение вопроса обратно, и все начинается по новому кругу.











Заместитель председателя Дзержинского исполкома по строительству и ЖКХ Николай Жибуль, до которого вот уже два года безуспешно пытаются достучаться жители микрорайона Макавчицы, сообщил по телефону, что «прямо сейчас» отправил на объект директора УП «Дзержинское ЖКХ» Алексея Малахова, который выедет в Макавчицы и даст комментарий.

Директор Дзержинского ЖКХ Алексей Малахов действительно оказался в микрорайоне вместе с и.о. начальника УКС Дзержинского района главным инженером Галиной Казакевич. Директор сообщил, что люки они закупали еще в 2017 году, тогда же устанавливали их, и попросил перезвонить через час, когда он осмотрит объект.

Письма во все инстанции жильцы писали, начиная с 2016 года.

«Я директор только с 2017 года, — объяснил Алексей, — и за 2016-й не могу отвечать».

Как оказалось, предыдущим директором ЖКХ, который оставил Алексею Малахову такое «наследство», был… Николай Жибуль, являющийся ныне заместителем председателя Дзержинского исполкома по строительству и ЖКХ, упоминавшийся ранее.





Через час ситуация не меняется.

«Я еще скажу провести ревизию колодцев, но, сколько я улиц проехал, — их же там много — в принципе, все колодцы накрыты,— сказал нам Алексей Малахов. — Там один-два, может быть… Я все улицы проехал — я не видел».

При этом все тот же житель района Николай заверяет, что колодцы люками вообще не накрыты, более того, накрыты никогда не были, и в подтверждение приводит фотографии.







Примечание: пересечение улиц Бурака и Солнечной

Директор ЖКХ, по-видимому, все же обеспокоен состоянием водопроводных колодцев в Макавчицах, поэтому дополнительно уточняет, где именно находятся колодцы без люков. Еще через час удивленный Николай сообщает: «Приехал водоканал, ставят на колодцы целые бетонные плиты вместо разбитых. Но люков нам, похоже, так и не видать».







Тем не менее, директор ЖКХ торжественно обещает решить вопрос с люками быстро.

— У вас есть конкретные сроки, когда все это будет приведено в порядок и когда будут накрыты люки? Потому что это действительно может привести к трагедии.

— Купим мы и накроем…

— Когда?

— Ну, я думаю, только купить проблема, накрыть не проблема. Пару дней все равно нужно будет отработать.

— То есть вы хотите сказать, что вы решите все за пару дней?

— По люкам? Ну конечно! Главное — все купить, поставим.

И все же: люки были закуплены еще в 2017 году, где же они?

— Ну не я же их краду, правильно, эти люки?

— То есть вы предполагаете, что они могли быть украдены?

— Может быть.

— А почему вы не обратились в милицию? Или вы не поверили жильцам, что люков нет?

— Я же вам говорю, что я только с 2017 года, я же не могу ответить… Я поставил эти люки, когда мы закупили.





«Все чиновники ссылаются на строгое соответствие состояния колодцев проекту, — делится соображениями Николай. — В проекте указано, когда, сколько и какие люки были установлены. Но мне кажется, что члены приемочной комиссии (МЧС, ЖКХ и другие в соответствии с ТКП) просто закрыли глаза на это. Более того, ЖКХ выдало справку подрядной организации о выполнении ТУ (это обязательное приложение к акту приемки), в которой само подтвердило соответствие проекту и наличие люков».

Но если с люками ситуация уже более-менее понятна, да и обещания директора ЖКХ установить их «за пару дней» вселяют надежду, то вопрос с дорогами остается открытым. Сейчас самое дождливое время года, и фотографии, присланные жителями, подтверждают, что по улицам микрорайона можно передвигаться только вплавь.









Макавчицы не числятся в зоне ответственности ИСКУП «УКС-Дзержинск» — УП «Дзержинское ЖКХ» уже приняло микрорайон на баланс.

— Скажите, Алексей, а как получилось, что вы приняли у УКСа на баланс микрорайон с дорогами в таком состоянии?

— Ну они как бы делали… Те замечания, которые мы давали, ДСПМК устранило.

— А вы лично видели, что это было устранено?

— Да, выезжали и комиссионно проверяли.

— Но люди заверяют, что ничего не устранено.

— Нет, там люди сами… Ну вы представьте себе, там были дороги, и вот люди начали строиться. Видно, где прокладывали канализацию кооперативную, — там уже разъезжено все, оно в грязи.

— А вы сейчас сотрудничаете с ДСПМК?

— Если они что-то выигрывают, то сотрудничаем.

В свою очередь главный инженер ЗАО «ДСПМК-93» г. Заславля Роман Бацагин сообщил, что все дороги были сделаны, а если сейчас они находятся в плачевном состоянии, так их надо обслуживать, это же не асфальтированная дорога.

На вопрос, почему дорога не была асфальтирована, Роман ответил, что таким был заказ (на момент заказа ЗАО сотрудничало непосредственно с УКСом). Также мужчина сослался на постановление Совета Министров РБ, согласно которому дороги в местах индивидуальной застройки должны быть не асфальтированными, а грунтовыми.

«Был проект, в нем было асфальтовое покрытие, — добавил главный инженер ДСПМК. — Но после того как вышло это постановление Совмина, дороги решено было не асфальтировать».





Через некоторое время Роман Бацагин перезвонил и сообщил, что вспомнил кое-какие детали:

— На данном этапе там прокладывались канализации за собственные средства застройщиков, и при прокладке этих канализаций грунт, который доставался из земли, выкладывали просто на эти проезды. Они создали кооператив и прокладывали эти канализации фактически по краю нашей дороги.

Когда экскаватор копает, он грунт достает и кладет его на нашу сделанную дорогу, там глина и всякая всячина. Потом они это лишь бы как засыпают, и получается, что наше покрытие из песчано-гравийной смеси просто перемешалось с глиной, которая доставалась из траншеи канализации. И теперь — где канава, где не канава…

Дождь пошел, глина раскисла, и дороги находятся в этом ужасном состоянии. Жители должны были привести покрытие в исходное состояние, но этого не сделали, а теперь жалуются.

Николай по поводу всего этого сообщил следующее:

— Исполком и ЖКХ говорят, что мы сами все испортили? Посмотрите на фото 2016 года. Ничем не отличается от фото 2018 года. Посмотрите на уклон дороги — он неправильный, лужи образуются от этого. А канализацию строили с ноября 2017-го по май 2018-го.

Помимо этого, Николай сообщил, что заявки жильцов на грейдирование улиц и установку освещения не выполняются ЖКХ в принципе. На вопрос, когда же будет сделано нормальное дорожное покрытие в микрорайоне Макавчицы, ни от ЖКХ, ни от исполкома никакого конкретного ответа не поступило. То есть его сделают, конечно. Когда-нибудь.









Источник: Авто портал ABW.BY