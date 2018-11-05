Гвоздики, Ленин и «Аврора». интересные факты об Октябрьской революции

До сих пор 7 ноября у многих ассоциируется с красными гвоздиками, Лениным на броневике и крейсером «Аврора». К празднику «АиФ» собрал интересные факты, которые связаны с этим знаменательным событием и которые еще совсем недавно знали даже младшие школьники, а сегодня они зачастую неизвестны даже студентам вузов. Многие даже толком не знают, почему 7 ноября в Беларуси нерабочий день.

Почему в октябре?

Великая Октябрьская революция началась 25 октября 1917 года в 21 час 40 минут. Переворот организовали 47-летний Ленин, 38-летний Троцкий и 27-летний Свердлов, которые стали главными руководящими лицами в новом государстве.

Возможно, большевики могли устроить «октябрь» и раньше. Но на действиях членов партии сказалось отсутствие в России их лидера – Ленина. Владимир Ильич скрывался в Финляндии, откуда высылал в Петроград свои директивы и наставления. Мнения в партии разделились: кто-то считал, что власть нужно захватывать прямо сейчас, а кто-то предлагал подождать – «за нас только рабочие и солдаты, мы не выстоим».

Тем временем Ленин продолжал слать в город Петра I письма, в которых говорил о необходимости подготовить восстание и захватить власть. Он считал: если неожиданно поднять народ в Москве и Петрограде - нынешняя власть не устоит. 7 октября Ленин вернулся в Россию, и революция стала неизбежной.

Переворот был отлично подготовлен. 12 октября Троцкий, который возглавлял Петроградский совет, учредил Военно-революционный комитет (ВРК). 22 октября агитаторы большевиков отправились во все воинские части Петрограда. И 25 октября 1917 года началась Октябрьская революция. В Петрограде и Москве шли ожесточенные уличные бои. Число жертв тех событий сложно подсчитать. Бандитам и уголовникам, из которых преимущественно была сформирована Красная гвардия, противостояли безусые кадеты. В ночь на 26 октября восставшим удалось захватить Зимний дворец. Министры Временного правительства оказались в заточении.





Сигналом к началу активных действий революционеров послужил выстрел из орудия крейсера «Аврора». Фото: Фото из открытых источников

Холостой залп

Сигналом к началу активных действий революционеров послужил выстрел из орудия крейсера «Аврора». Залп в сторону Зимнего дворца был дан по приказу комиссара А. В. Белышева, а произвёл его Евдоким Павлович Огнев. Примечательно, что легендарный выстрел по Зимнему дворцу был сделан холостым зарядом. Почему так случилось, неизвестно и сегодня: то ли большевики боялись разрушить дворец, то ли не хотели лишнего кровопролития, то ли на крейсере просто не оказалось боевых зарядов.

Первое радиообращение к народу

Октябрьская революция стала первой высокотехнологичной революцией в истории человечества. Дело в том, что после подавления в Петербурге последнего очага сопротивления и установления контроля над городом состоялось первое в истории революционное радиообращение к народу. Так, в 5 часов 10 минут утра 26 октября прозвучало «Обращение к народу России», в котором Петроградский военно-революционный комитет (ВРК) объявил о переходе власти к Советам.

Штурм Зимнего

Легендарный штурм Зимнего дворца освещается историками по-разному. Одни изображают это событие едва ли не величайшим подвигом революционеров, другие описывают кровавые бесчинства матросов во время штурма. Согласно документам ВРК потери революционеров во время штурма составили 6 человек, да и те в списках значились как жертвы несчастного случая. В комментариях к потерям в некоторых списках можно найти примечания: «Подорвались на гранате неизвестной системы по причине личной халатности и неосторожности». Сведений об убитых защитниках Зимнего и вовсе нет, однако архивы пестрят записками о том, что какой-либо юнкер, офицер или солдат после взятия Зимнего был отпущен под честное слово не принимать участия в боях против революционеров. Впрочем, бои на улицах Петрограда все же были.

Быстро и без кровопролития

Захват власти произошел всего за три дня, захват Временного правительства – за 4 часа. А Государственный банк, Центральная телеграфная станция, Главный почтамт и центральные газеты полностью находились в руках большевиков еще до залпа «Авроры». Стимулом к действию для Ленина и Троцкого стало закрытие Временным правительством в ночь на 24 октября почти всех большевистских газет.

Большевики не в большинстве

Партия большевиков на момент совершения Февральской буржуазно-демократической революции находилась в подполье. Насчитывала она всего 24 тысячи членов и не играла решающей роли. К октябрю численность партии увеличилась по сравнению с мартом в 15 раз - до 350 тысяч членов, из которых 60% составляли передовые рабочие. В армии большим влиянием пользовались эсеры, на флоте – анархисты. Без них бы восстание провалилось.

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«Благородный» Смольный

Главный штаб большевиков - Смольный дворец - общее название большого комплекса зданий, создающих единый архитектурный ансамбль. Здесь располагались Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся и городской комитет ВКП (б) / КПСС с 1917 по 1990 гг. А с 1774 по 1917 гг. в здании находилось первое в России женское учебное заведение, которое положило начало женскому образованию в империи.

«Новое время»

Это акт о переходе Российской империи на григорианский календарь, который покончил со столетней практикой «прибавления 12-13 дней» при путешествиях в другие страны Европы. Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря был принят лишь 26 января 1918 г. Рассматривались два варианта. Первый – отбрасывать каждый год по 24 часа. К тому моменту разница между календарями составляла уже 13 дней. Поэтому переход на новый стиль занял бы 13 полных лет. Преимущество – им могла воспользоваться православная церковь. Второй – моментальный переход на новый стиль летоисчисления. Сторонником и разработчиком этого варианта был Ленин. Так бывшая Российская империя вступила в «новое время».

Реформа орфографии

Сразу же за победой большевиков последовала целая вереница существенных, хотя и не совсем аутентичных декретов: Декрет о мире (который во многом был разработан ещё Временным правительством), Декрет об отмене смертной казни и Декрет о земле, согласно которому помещичья земля подлежала конфискации. Последний (известный также как «Поделить и раздать») полностью копировал аграрную программу эсеров. Похожая ситуация образовалась и вокруг реформы русской орфографии, столь же необходимой, сколь и противоречивой.

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Ленин был дворянином

В 1877 г. Владимир Ильич получил чин действительного статского советника. Это гражданский чин 4-го класса, который мог сравниться с военным званием генерал-майора. Чин давал право на потомственное дворянство. В 1901 г. Ульянов впервые использовал псевдоним «Ленин». Есть версия, что в начале XX века он жил по паспорту реально существовавшего Николая Ленина. Всего же у революционера было 148 псевдонимов. Стоит отметить, что Владимир Ильич – один из немногих политических деятелей, которые не оставили автобиографии. В архивах нашли только один листок, на котором Ленин сделал попытку начать жизнеописание, но продолжения не последовало.

Современные точки зрения на революционные события сильно разнятся: одни критикуют действия революционеров, другие их защищают, а третьи занимают нейтральную позицию. Есть и те, кто хочет докопаться до истины и судить о событиях беспристрастно. В любом случае события Октябрьской революции 1917 года навсегда изменили курс развития нашей страны и оставили значительный след в мировой истории.

Подготовила Алла ВОЙНИЧ

Оформление Б.РОМАНОВА