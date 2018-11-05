Обновленную дорогу Мочуль-Теребличи открыли в Столинском районе

В Столинском районе сегодня торжественно ввели в эксплуатацию после ремонта автомобильную дорогу Мочуль-Теребличи, передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:





До настоящего времени это был единственный незаасфальтированный участок дороги Большое Малешево-Ремель-Ольшаны. По этому поводу было много обращений от местных жителей - движение здесь довольно интенсивное. Эксплуатирующей организации также было экономически невыгодно содержать в полесской глубинке часть дороги с гравийным покрытием. Объект включили в областную программу дорожного строительства. Из бюджета было выделено Br1,4 млн. Работы с апреля по октябрь выполнили работники филиала КУП "Брестоблдорстрой" - Столинского ДРСУ №141. В итоге 4,3 км дороги оделись в современное асфальтобетонное покрытие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:





Открытие обновленной дороги стало подарком в канун 7 ноября. С этим событием земляков лично поздравил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. В торжественном мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:





В целом по области за январь-сентябрь отремонтировано и введено в эксплуатацию 289 км местных автомобильных дорог общего пользования. В том числе новое асфальтобетонное покрытие устроено на 27 км дорог. До конца года будут сданы в эксплуатацию еще около 15 км обновленных дорог. Это участок в 1,8 км между населенными пунктами Каменец - Тростяница - Лыщицы - Волчин в Каменецком районе. В Барановичском районе таким образом отремонтируют 3,2 км между деревнями Ежона и Добрый Бор. В Лунинецком районе заасфальтируют 2,6 км дороги Сосновка - Лахва - Синкевичи. В Пинском районе модернизируют участок протяженностью 2,5 км у деревни Бокиничи. Всего в этом году на содержание и ремонт местного дорожного хозяйства из областного бюджета выделено Br44,1 млн.-0-



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60387.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото Следственного комитета