|
На кольце бульвара Шевченко два водителя выясняли отношения - кто прав и как тут ездить
06.11.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Любителям разобрать разные спорные ситуации смотреть обязательно, и со звуком.
видео -
А совсем недавно двух дерущихся водителей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любителям разобрать разные спорные ситуации смотреть обязательно, и со звуком. видео - Wikilink А совсем недавно двух дерущихся водителей разнимали сотрудники ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)