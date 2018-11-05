В Малоритском районе задержан мужчина, который жестоко избил женщину

В Збураже мужчина, 1983 года рождения, во дворе одного из домов по улице Революционная после совместного распития спиртных напитков жестоко избил 50-летнюю женщину, с которой совместно проживал.



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По предварительным данным в ходе возникшей ссоры мужчина в пьяном угаре нанёс женщине не менее 4 ударов рукой в область лица. В тяжёлом состоянии она была госпитализирована в районную больницу.

Подозреваемый — уроженец деревни Ланская, ранее неоднократно судим — за неуплату алиментов, угрозу убийством, кражу и грабёж.

Он взят под стражу и в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» УК Республики Беларусь, которая предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Виталий Гончарук, начальник Малоритского РОВД.