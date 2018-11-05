

Первый в СНГ стартап-чемпионат «Teen Startup Battle»

В программе мероприятия обширная образовательная часть, состоящая из серии мастер-классов от профессиональных спикеров, которые поделятся своим опытом в вопросах отбора стартап-идей, организации работы команды, маркетинга проектов, составления бизнес-плана, привлечения инвестиций и продвижения идеи в международные акселераторы.

На мероприятии Teen Startup Battle состоится презентация собственных стартап-идей подростков вместе с командой перед экспертным жюри. Авторы лучшего проекта получат вознаграждение в 3000 USD на реализацию стартапа (создание сайта «под ключ», разработка маркетинговой стратегии и дизайн проекта от профессионалов своего дела).

Подробности и форму для регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия: http://teenstartupbattle.by/

Партнерами мероприятия выступают: ОАО «Белинвестбанк», кафе Garage, AR-приложение Artyline, конструктор сайтов «СТАРОНКА», ITeen Academy Образовательного центра ПВТ, компания Wowmaking, BookYourStudy и площадка SPACE.