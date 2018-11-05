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Первый в СНГ стартап-чемпионат Teen Startup Battle
В программе мероприятия обширная образовательная часть, состоящая из серии мастер-классов от профессиональных спикеров, которые поделятся своим опытом в вопросах отбора стартап-идей, организации работы команды, маркетинга проектов, составления бизнес-плана, привлечения инвестиций и продвижения идеи в международные акселераторы.
На мероприятии Teen Startup Battle состоится презентация собственных стартап-идей подростков вместе с командой перед экспертным жюри. Авторы лучшего проекта получат вознаграждение в 3000 USD на реализацию стартапа (создание сайта «под ключ», разработка маркетинговой стратегии и дизайн проекта от профессионалов своего дела).
Подробности и форму для регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия:
Партнерами мероприятия выступают: ОАО «Белинвестбанк», кафе Garage, AR-приложение Artyline, конструктор сайтов «СТАРОНКА», ITeen Academy Образовательного центра ПВТ, компания Wowmaking, BookYourStudy и площадка SPACE.
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11 ноября бизнес-школа для подростков Deti-MBA организует первый в СНГ стартап-чемпионат Teen Startup Battle . На площадке соберется более 100 тинейджеров в возрасте от 13 до 17 лет,...
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