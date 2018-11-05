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Житель Грузии знакомился в интернете с белорусками и обманывал их

06.11.2018 17:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужчина обманывал женщин, с которыми знакомился в интернете.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель Грузии был задержан в Минске. Мужчина сначала знакомился с девушками, а затем похищал у них деньги и ценные вещи.

Знакомство происходило в интернете на сайтах знакомств. Мужчина входил в доверие, а затем совершал кражи. Также он одалживал у женщин деньги и пропадал.

По информации правоохранителей, мужчина сдавал полученные ценные вещи в ломбард, а полученные средства тратил на азартные игры.

Житель Грузии знакомился в интернете с белорусками и обманывал их
Фото: ГУВД Мингорисполкома

По словам задержанного, знакомства были не только в Беларуси. Мужчина поддерживал связь с жительницами Украины, Грузии и ближайшего зарубежья.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Если вы узнали человека, который изображен на фото, просьба сообщить по телефону +37525-692-27-64 или 102.

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Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Мужчина обманывал женщин, с которыми знакомился в интернете. По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель Грузии был задержан в Минске....
 
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