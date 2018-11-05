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Житель Грузии знакомился в интернете с белорусками и обманывал их
Новости Беларуси. Мужчина обманывал женщин, с которыми знакомился в интернете.
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Знакомство происходило в интернете на сайтах знакомств. Мужчина входил в доверие, а затем совершал кражи. Также он одалживал у женщин деньги и пропадал.
По информации правоохранителей, мужчина сдавал полученные ценные вещи в ломбард, а полученные средства тратил на азартные игры.
По словам задержанного, знакомства были не только в Беларуси. Мужчина поддерживал связь с жительницами Украины, Грузии и ближайшего зарубежья.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».
Если вы узнали человека, который изображен на фото, просьба сообщить по телефону +37525-692-27-64 или 102.
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Новости Беларуси. Мужчина обманывал женщин, с которыми знакомился в интернете. По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель Грузии был задержан в Минске....
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