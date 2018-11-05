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Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

06.11.2018 16:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Такая близкая экзотика. Германо-кенийская картина «Супа Модо» получила Гран-при «Лістападзіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

Итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории подвели 6 ноября в Минске. Отметили также тайваньскую ленту «Знает только море». Лучшую детскую роль в ней исполнил Шан-Хэ Хуан.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

Филлипо Нигро, сыгравший в драме «Побег в Рим», удостоился награды как лучший взрослый актер в детском кино.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

А специальный приз жюри (в его состав входили кинематографисты из Беларуси, США и Ирана) достался картине «На грани» режиссера Алдияра Байракимова.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

Елена Турова, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Все картины были очень сильные. Это глубокие фильмы-размышления. Они все очень профессионально сделаны, очень эмоциональны. И, конечно же, это неслучайное кино. Особое впечатление на всех произвёл фильм «Супа Модо». Фильм, который заставляет думать, смеяться и плакать одновременно. Несмотря на то, что тема очень тяжелая, фильм светлый.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

За победу в «Лістападзіке» боролись шесть картин. Маленькие зрители увидели также пять внеконкурсных кинолент.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Такая близкая экзотика. Германо-кенийская картина «Супа Модо» получила Гран-при «Лістападзіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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