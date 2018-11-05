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Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»
Новости Беларуси. Такая близкая экзотика. Германо-кенийская картина «Супа Модо» получила Гран-при «Лістападзіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории подвели 6 ноября в Минске. Отметили также тайваньскую ленту «Знает только море». Лучшую детскую роль в ней исполнил Шан-Хэ Хуан.
Филлипо Нигро, сыгравший в драме «Побег в Рим», удостоился награды как лучший взрослый актер в детском кино.
А специальный приз жюри (в его состав входили кинематографисты из Беларуси, США и Ирана) достался картине «На грани» режиссера Алдияра Байракимова.
Елена Турова, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
За победу в «Лістападзіке» боролись шесть картин. Маленькие зрители увидели также пять внеконкурсных кинолент.
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Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»
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Новости Беларуси. Такая близкая экзотика. Германо-кенийская картина «Супа Модо» получила Гран-при «Лістападзіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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