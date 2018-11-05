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Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

06.11.2018 16:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Связь восстановлена. В Житковичском районе после масштабной реконструкции открыли мост через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии участвовал и глава государства.  

Это по-настоящему историческое событие для Полесского региона. Мост – артерия, которая связывает Житковичский и Туровский районы. Ведь дорога в объезд – это около 300 километров.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

В декабре 2017 мост дал трещину. Его закрыли, а местные жители оказались буквально на разных берегах. Ситуацию взял на особый контроль Президент. Он лично инспектировал ход работ.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

На время реконструкции здесь наладили паромную переправу. Тем не менее, эта временная мера решала проблему частично. В апреле было решено значительно активизировать работы по восстановлению моста. И уже в преддверии 7 ноября местные жители получили настоящий подарок.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что тут делалось, делалось очень быстро. Представьте, за полгода изменить русло реки, построить подъездные дороги по паромным переправам, затем убрать старый мост, заказать и  привезти конструкцию, установить необходимое технологическое оборудование и выстроить новый мост. Очень серьезная работа.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Честно скажу, когда ставил задачу – праздник же 7 ноября, когда ж  подарки народу преподносить – 7 ноября – все отрапортовали «сделаем». Честно сказать, я  сомневался. Думал, ну точно до нового года будут делать. А поскольку холода, значит, не заасфальтируют, будет мост не мост. Но вот сделали даже раньше. Просто молодцы.

Я только что принял решение, поручил главе Администрации внести предложение по награждению всех, кто был причастен к этому строительству.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

По информации Минсктранса, на данный момент в стране 32 моста требуют реконструкции. В критическом состояним – 2 сооружения. Это мосты через Западную Двину возле Новополоцка и через Пину на автодороге Ивацевичи-Пинск-Столин. Президент поручил уже в 2019 году составить список сооружений, которые отремонтируют в первую очередь. Всего в Беларуси больше 5 тысяч мостов. Их суммарная протяженность – 184 километра.

Александр Лукашенко:
Ты (Анатолий Сивак – прим. ред.) мне должен в 2019 году положить на стол четкое описание, где и что будем сделать. Как ты сказал, проранжируй, это твоя зона ответственности, но надо и губернаторов подтянуть, чтобы они сказали, где у них критическое положение.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
У них такое же обследование идет и поставлено на комиссию по ЧС, на которой я присутствовал. Они до нового года такой же ранжированный перечень должны сформировать.

Александр Лукашенко:
Ты мне обобщай все и – на стол, чтобы я видел в новом году, где наиболее важные, со всеми картинками, чтобы это было информативно. Хочу посмотреть в следующем году некоторые мосты, которые меня заинтересуют, но по тактике мы договорились.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Продолжай делать. Плюс эти критического значения мосты. Не надо ждать, пока он так лопнет, и мы потом будем героически эту аварию преодолевать, имея в виду эти паромы, понтоны. Этого быть не должно, поэтому надо смотреть.

Если европейцы выделяют средства – ну, спасибо, хорошо, это дешевые деньги, они в этом отношении нам выгодны. Нет – значит, мы все равно будем свои деньги выделять, будем забирать откуда только можно для того, чтобы восстановить мосты. Наелись уже этого. Это жизнь людей. 300 километров в объезд, когда нет моста – катастрофа. Поэтому надо работать.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президент также пообщался с местными жителями и работниками дорожных организаций, которые участвовали в реконструкции моста.
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Новости Беларуси. Связь восстановлена. В Житковичском районе после масштабной реконструкции открыли мост через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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