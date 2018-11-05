|
Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять
Новости Беларуси. Связь восстановлена. В Житковичском районе после масштабной реконструкции открыли мост через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии участвовал и глава государства.
Это по-настоящему историческое событие для Полесского региона. Мост – артерия, которая связывает Житковичский и Туровский районы. Ведь дорога в объезд – это около 300 километров.
В декабре 2017 мост дал трещину. Его закрыли, а местные жители оказались буквально на разных берегах. Ситуацию взял на особый контроль Президент. Он лично инспектировал ход работ.
На время реконструкции здесь наладили паромную переправу. Тем не менее, эта временная мера решала проблему частично. В апреле было решено значительно активизировать работы по восстановлению моста. И уже в преддверии 7 ноября местные жители получили настоящий подарок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Честно скажу, когда ставил задачу – праздник же 7 ноября, когда ж подарки народу преподносить – 7 ноября – все отрапортовали «сделаем». Честно сказать, я сомневался. Думал, ну точно до нового года будут делать. А поскольку холода, значит, не заасфальтируют, будет мост не мост. Но вот сделали даже раньше. Просто молодцы.
Я только что принял решение, поручил главе Администрации внести предложение по награждению всех, кто был причастен к этому строительству.
По информации Минсктранса, на данный момент в стране 32 моста требуют реконструкции. В критическом состояним – 2 сооружения. Это мосты через Западную Двину возле Новополоцка и через Пину на автодороге Ивацевичи-Пинск-Столин. Президент поручил уже в 2019 году составить список сооружений, которые отремонтируют в первую очередь. Всего в Беларуси больше 5 тысяч мостов. Их суммарная протяженность – 184 километра.
Александр Лукашенко:
Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Александр Лукашенко:
Продолжай делать. Плюс эти критического значения мосты. Не надо ждать, пока он так лопнет, и мы потом будем героически эту аварию преодолевать, имея в виду эти паромы, понтоны. Этого быть не должно, поэтому надо смотреть.
Если европейцы выделяют средства – ну, спасибо, хорошо, это дешевые деньги, они в этом отношении нам выгодны. Нет – значит, мы все равно будем свои деньги выделять, будем забирать откуда только можно для того, чтобы восстановить мосты. Наелись уже этого. Это жизнь людей. 300 километров в объезд, когда нет моста – катастрофа. Поэтому надо работать.
Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президент также пообщался с местными жителями и работниками дорожных организаций, которые участвовали в реконструкции моста.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять
Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»
В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода
Польша может запретить въезд иностранцам без прививок
Американских экспертов впечатлила «готовность белорусского руководства идти на контакт»
Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная
Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово
«Марш миллиона масок» прошёл в Лондоне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Связь восстановлена. В Житковичском районе после масштабной реконструкции открыли мост через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)