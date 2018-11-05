Бизнес жалуется на нечестную конкуренцию со стороны госорганов

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Министр торговли отметил значительный рост числа случаев, когда государственные органы нарушают принципы конкуренции.

К началу следующего года планируется представить программу развития конкуренции в Беларуси. Как сообщил министр торговли Владимир Колтович, МФК уже провела тендер по выбору компании, которая вместе с МАРТ и другими госорганами будет обеспечивать подготовку программы.

При содействии Международной финансовой корпорации проанализированы 6 отраслей белорусской экономики на соответствие норм законодательства нормам закона о развитии конкуренции. Предстоит проанализировать еще 6.

Министр торговли подчеркнул, что конкуренция и демонополизация рынков должны стать приоритетными направлениями развития страны. Следуя этой цели, МАРТ за два года внес изменения в 800 нормативно-правовых актов, сообщил министр.

Комиссия по рассмотрению нарушений антимонопольного законодательства при министерстве за два года рассмотрела 144 дела о фактах нарушения законодательства о конкуренции. «Удивительным, а может и неудивительным, является тот факт, что в этом полугодии значительно возросло количество действий государственных органов, нарушающих конкуренцию. То есть бизнес жалуется на неравные условия. И наша задача не наказать, а разобраться в этом и публично обсудить, чтобы эти нарушения не повторялись», — цитируют Колтовича Naviny.by .