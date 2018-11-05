Как правильно чистить смартфон от микробов

Ольга Кашубина, медицинская журналистка и автор телеграм-канала «ШБмнк» рассказала о том, как не превратить телефон в источник антисанитарии.



Фото: Yura Fresh / unsplash.com

— Ничего удивительного: это самый частоиспользуемый предмет в нашем обиходе, и если руки вы моете несколько раз в день (надеюсь!), то привычку ежедневно обеззараживать телефон при помощи спиртовых салфеток или ультрафиолета имеют, увы, далеко не все.

Американские микробиологи провели маленький эксперимент, взяв ватной палочкой образцы с фронтальной и тыльной поверхности 19 смартфонов, предоставленных добровольцами. Выяснилось, что лишь один мобильник оказался чистым (очевидно, им владел тот самый чистоплотный зануда с УФ-лампой в кармане). Еще два телефона оказались «заражены» золотистым стафилококком, бактерией, способной вызвать широкий спектр заболеваний — фурункулы, пневмонию, менингит, эндокардит и другие. Причем в одном из случаев речь шла о метициллинрезистентном штамме (MRSA): эта разновидность стафилококка наиболее опасна, поскольку обладает устойчивостью ко многим антибиотикам. 75% добровольцев признались, что используют телефон в туалете. У двух из них на мобильнике обнаружились фекальные бактерии (вы все еще готовы брать в руки чужой смартфон?).

Если пренебречь брезгливостью, то ничего ужасного из этих фактов не следует: в современном мире инфекции одолевают нас значительно реже, чем когда бы то ни было. Но это при условии, что вы полностью здоровы. Но ведь даже вирусы гриппа передаются при рукопожатиях и прикосновениях к дверным ручкам — так почему бы им не добраться до нашего лица во время телефонного разговора?

Короче говоря, возьмите за правило чистить телефон при помощи салфеток, ватных палочек и зубочисток хотя бы раз в неделю (или приобретите специальный гаджет для этих целей). Попахивает паранойей, но, знаете ли, история помнит времена, когда люди то же самое думали о принятии ванн и чистке зубов.

Вот подробное видео о том, какие бактерии живут на вашем телефоне (на английском):

А вот инструкция по обеззараживанию телефонов

Главный совет: протирайте свой телефон минимум один раз в день. Удобно делать это при помощи антибактериальных салфеток. Продаются и специальные для техники, но вы можете использовать те, что «для рук». А еще можно купить обеззараживающее средство отдельно или сделать его самостоятельно: на каждые 100 г 70% спирта добавить 30 г дистиллированной воды (обычная оставляет разводы), взболать и налить в емкость с распылителем. Еще можно использовать смесь белого уксуса и дистиллированной воды в пропорции 1:1.

Периодически (не реже чем раз в три дня) протирайте телефон чуть более тщательно. Вам понадобится: ватные палочки, зубочистки, мягкая тряпочка и обеззараживающая жидкость.

Нежно и аккуратно прочистите все отверстия телефона при помощи зубочистки. Затем слегка смочите ватную палочку обеззараживающим средством и протрите вокруг объектива камеры, пройдитесь по краям экрана, постарайтесь протереть все сочленения. Теперь попшикайте на телефон и протрите его мягкой тряпочкой из микрофибры.

Пожалуйста, не забывайте чистить разъем для наушников и сами наушники (там скапливается ушная сера).