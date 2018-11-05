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Лукашенко: в Беларуси не будет иностранных военных баз
06.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Никаких зарубежных военных баз в Беларуси не будет, пообещал во вторник Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
«Мы ее не размещаем потому, что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим функции, которые на нас возложены. Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», – заявил Лукашенко.
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Президент убежден, что необходимости в размещении таких баз просто нет. Военные Беларуси в состоянии сами обеспечить безопасность своей страны.
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