История бренда Loriblu

Его основателем стал Грациано Кукку. И вряд ли мужчина мог представить, что его маленькое собственное дело может обрести огромные масштабы и выйти на мировой рынок.

Секреты успеха итальянской марки

Постепенно под лейблом Loriblu стали изготавливаться ботинки, мокасины, сандалии, босоножки, ботильоны и многие другие модели обуви. Вскоре стартовало производство стильных аксессуаров: кошельков, ремней, сумочек. Кукку грезил идей создания особого, целостного стиля с помощью изделий собственного производства. И этот замысел вскоре стал реальным.

В 1978 году, Грациано создает босоножки «Mignon». Модель представляла собой соединение сложных и простых деталей из кожи. Она быстро завоевала популярность не только на территории Италии. Всего за год было распродано более 110 000 пар. Стоит отметить, что и сегодня, спустя много лет, они держатся в топе по продажам. В 90-х гг., главный кутюрье в качестве оформления изделий, использует кристаллы Swarovski. Среди необычных материалов, которые применяются в работе, нельзя не сказать о Cervo Boston. Это кожа оленя с особым видом пропитки. Последняя создает на поверхности невидимую защиту от влаги, но при этом не препятствует нормальному воздухообмену в середине обуви. Подобная кожа отличается матовым отливом, приятная и мягкая по тактильным ощущениям.

В 1994 году, у руля компании стал Аннарита Пилотти. Это стало новым поворотом в развитие итальянской марки. Все больше изделий отправлялось в различные страны и Loriblu уверенно закрепляла свои позиции на международной арене.

Начиная с 2010 года, бренд добавил в свой ассортимент ещё одну линию – парфюмерию. Выпускаются как мужская, так и женская линейки ароматов. На флакончиках также можно увидеть стильную инкрустацию кристаллами Swarovski.

Ещё один важный виток в популярности компании: создание обуви для Олимпийских игр 2011 года. Особенно покорили публику босоножки с эмблемой спортивных соревнований (пять колец). Предпочтение было отдано белому, красному, зеленому тонам согласно цветам флага Италии.

Особенности создания обуви от Loriblu

Основное производство компании базируется в Порто-Сант-Эльпидио. На заводе функционирует 4 линии, которые классифицируются согласно типу производимой обуви. Фабрика Loriblu включает в себе изготовление всех необходимых элементов: эскизов, фурнитуры, упаковки и т.д. Что же касается стелек, подошв или каблуков, то их мастера марки заказывают на близлежащих предприятиях. Таким образом, уникальные секреты, техники и традиции ремесла сохраняются внутри и не распространяются среди третьих лиц. Особенность работы специалистов Loriblu заключается в том, что даже в 21 веке им удается комбинировать элементы ручной отделки с машинными процессами. Ежедневно создается около 600 пар, что является довольно скромным показателем. Дизайнер поясняет это тем, что они не желают задвигать на второй план качество и руководствоваться количественным показателем.

Ключевые детали пар Loriblu

Многолетний опыт создания оригинальных пар позволил марке выработать собственные детали, по которым их можно моментально отличить от продукции других брендов. Прежде всего, это ассиметричный крой носка, в котором акцентируется внимание на большой палец. Далее стоит сказать о наличие большого количества маленьких украшений в отделке. Они добавляют изящества и шарма каждой паре. Не редко встречаются стразы, камни, вставки из металла, кружево.

*на правах реклама