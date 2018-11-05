ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История бренда Loriblu

06.11.2018 17:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
История бренда Loriblu
АиФ

 

Его основателем стал Грациано Кукку. И вряд ли мужчина мог представить, что его маленькое собственное дело может обрести огромные масштабы и выйти на мировой рынок.

Секреты успеха итальянской марки

Постепенно под лейблом Loriblu стали изготавливаться ботинки, мокасины, сандалии, босоножки, ботильоны и многие другие модели обуви. Вскоре стартовало производство стильных аксессуаров: кошельков, ремней, сумочек. Кукку грезил идей создания особого, целостного стиля с помощью изделий собственного производства. И этот замысел вскоре стал реальным.

В 1978 году, Грациано создает босоножки «Mignon». Модель представляла собой соединение сложных и простых деталей из кожи. Она быстро завоевала популярность не только на территории Италии. Всего за год было распродано более 110 000 пар. Стоит отметить, что и сегодня, спустя много лет, они держатся в топе по продажам. В 90-х гг., главный кутюрье в качестве оформления изделий, использует кристаллы Swarovski. Среди необычных материалов, которые применяются в работе, нельзя не сказать о Cervo Boston. Это кожа оленя с особым видом пропитки. Последняя создает на поверхности невидимую защиту от влаги, но при этом не препятствует нормальному воздухообмену в середине обуви. Подобная кожа отличается матовым отливом, приятная и мягкая по тактильным ощущениям.

В 1994 году, у руля компании стал Аннарита Пилотти. Это стало новым поворотом в развитие итальянской марки. Все больше изделий отправлялось в различные страны и Loriblu уверенно закрепляла свои позиции на международной арене.

Начиная с 2010 года, бренд добавил в свой ассортимент ещё одну линию – парфюмерию. Выпускаются как мужская, так и женская линейки ароматов. На флакончиках также можно увидеть стильную инкрустацию кристаллами Swarovski.

Ещё один важный виток в популярности компании: создание обуви для Олимпийских игр 2011 года. Особенно покорили публику босоножки с эмблемой спортивных соревнований (пять колец). Предпочтение было отдано белому, красному, зеленому тонам согласно цветам флага Италии.

Особенности создания обуви от Loriblu

Основное производство компании базируется в Порто-Сант-Эльпидио. На заводе функционирует 4 линии, которые классифицируются согласно типу производимой обуви. Фабрика Loriblu включает в себе изготовление всех необходимых элементов: эскизов, фурнитуры, упаковки и т.д. Что же касается стелек, подошв или каблуков, то их мастера марки заказывают на близлежащих предприятиях. Таким образом, уникальные секреты, техники и традиции ремесла сохраняются внутри и не распространяются среди третьих лиц. Особенность работы специалистов Loriblu заключается в том, что даже в 21 веке им удается комбинировать элементы ручной отделки с машинными процессами. Ежедневно создается около 600 пар, что является довольно скромным показателем. Дизайнер поясняет это тем, что они не желают задвигать на второй план качество и руководствоваться количественным показателем.

Ключевые детали пар Loriblu

Многолетний опыт создания оригинальных пар позволил марке выработать собственные детали, по которым их можно моментально отличить от продукции других брендов. Прежде всего, это ассиметричный крой носка, в котором акцентируется внимание на большой палец. Далее стоит сказать о наличие большого количества маленьких украшений в отделке. Они добавляют изящества и шарма каждой паре. Не редко встречаются стразы, камни, вставки из металла, кружево.

*на правах реклама

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд Loriblu появился на модном небосклоне на старте 70-х гг. прошлого столетия. Всё начиналось в виде семейного предприятия в небольшом городке Порто-Сан-Эльпидио в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Колтович: Тарифы должны повышаться не потому, что нужны деньги или выросли зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика