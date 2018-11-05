"Я и представить не мог, что буду столько знать о какашках" Билл Гейтс показал "унитаз будущего"

Свой доклад на выставке Гейтс сделал, стоя на сцене с банкой фекалий. Он отметил, что в экскрементах часто содержатся вредные бактерии и яйца паразитов, которые позже могут попасть в питьевую воду. По его словам, из-за них каждый год умирают примерно 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет.





Благодаря унитазам нового типа отходы просто не будут попадать в канализацию. Это, по прогнозу Гейтса, не только уменьшит количество детских смертей, но и сэкономит человечеству более 233 миллиардов долларов на здравоохранение (примерно столько каждый год тратят на лечение диареи, холеры и других подобных расстройств или инфекций).













Билл Гейтс считает, что показанные на выставке новинки стали главным достижением в области санитарии за последние 200 лет.





«10 лет назад я и представить не мог, что буду столько знать о какашках. И я уж точно никак не мог подумать, что Мелинде придется просить меня воздержаться от разговоров о туалетах и фекальных осадках за обеденным столом», — заявил Гейтс.





Он пообещал, что улучшенные унитазы будут стоить около 500 долларов и могут стать новым общемировым стандартом. В первую очередь они предназначены для жилых домов и школ.