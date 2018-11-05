ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я и представить не мог, что буду столько знать о какашках" Билл Гейтс показал "унитаз будущего"

06.11.2018 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На технологической выставке в Китае основатель Microsoft Билл Гейтс показал «унитаз будущего», который может работать без воды и подключения к канализационной системе. Человеческие отходы в таких туалетах будут перерабатываться в удобрения.

Свой доклад на выставке Гейтс сделал, стоя на сцене с банкой фекалий. Он отметил, что в экскрементах часто содержатся вредные бактерии и яйца паразитов, которые позже могут попасть в питьевую воду. По его словам, из-за них каждый год умирают примерно 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет.

Благодаря унитазам нового типа отходы просто не будут попадать в канализацию. Это, по прогнозу Гейтса, не только уменьшит количество детских смертей, но и сэкономит человечеству более 233 миллиардов долларов на здравоохранение (примерно столько каждый год тратят на лечение диареи, холеры и других подобных расстройств или инфекций).



Билл Гейтс считает, что показанные на выставке новинки стали главным достижением в области санитарии за последние 200 лет. 

«10 лет назад я и представить не мог, что буду столько знать о какашках. И я уж точно никак не мог подумать, что Мелинде придется просить меня воздержаться от разговоров о туалетах и фекальных осадках за обеденным столом», — заявил Гейтс.

Он пообещал, что улучшенные унитазы будут стоить около 500 долларов и могут стать новым общемировым стандартом. В первую очередь они предназначены для жилых домов и школ.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На технологической выставке в Китае основатель Microsoft Билл Гейтс показал «унитаз будущего», который может работать без воды и подключения к канализационной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андреа Викторин в 2019 году покинет пост главы представительства ЕС в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика