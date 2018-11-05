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Андреа Викторин в 2019 году покинет пост главы представительства ЕС в Минске
В следующем году Андреа Викторин покинет пост главы представительства Европейского союза в Беларуси. Об этом она рассказала 6 ноября на Октябрьском экономическом форуме в Минске.
«В следующем году уже не буду занимать нынешнюю должность, но желаю вам всяческих успехов», - заявила Андреа Викторин, поблагодарив организаторов за приглашение на форум.
Викторин возглавляла представительство Евросоюза в Минске с сентября 2015 года. Пока неизвестно, кто займет ее пост.
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В следующем году Андреа Викторин покинет пост главы представительства Европейского союза в Беларуси. Об этом она рассказала 6 ноября на Октябрьском экономическом...
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