Андреа Викторин в 2019 году покинет пост главы представительства ЕС в Минске









«В следующем году уже не буду занимать нынешнюю должность, но желаю вам всяческих успехов», - заявила Андреа Викторин, поблагодарив организаторов за приглашение на форум.

Викторин возглавляла представительство Евросоюза в Минске с сентября 2015 года. Пока неизвестно, кто займет ее пост.