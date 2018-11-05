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В родную деревню главы СК проложили дорогу за $660 тысяч
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич принял участие в открытии участка дороги в Столинском районе.
Теперь жители деревни Теребличи, в которой родился Носкевич, смогут доезжать до агрогородка Ольшаны по асфальту. Ранее у дороги было гравийное покпытие.
Теребличи — крупная деревня, здесь проживает более 1000 человек.
«Открытие этой дороги — это самое малое, что можно сделать для родной деревни, — отметил в приветственном слове Иван Носкевич. — Но Год малой Родины не заканчивается — по поручению президента он продлен. Мы и раньше не планировали остановиться только на восстановлении этой дороги, работаем дальше. Теперь есть договоренность с местными органами власти о реконструкции очередного участка местной автодороги».
Протяженность асфальтированного участка между деревнями Мочуль и Теребличи — 4,6 км. На строительство из бюджета было израсходовано 1,4 миллиона рублей.
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич принял участие в открытии участка дороги в Столинском районе.
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