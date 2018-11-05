Для могилевских больниц продукты закупали по серым схемам и завышенным ценам

Общую сумму необоснованно затраченных средств на покупку продуктов в 2016—2017 годах оценили более чем в 40 тыс. рублей.





Проверки Департамента финансовых расследований выяснили, что, например, птицу предприятие приобретало у частной организации, которая перепродавала мясо, купленное у девяти поставщиков. Причем только половина из них была производителями.





Из-за этой схемы цены были выше на 10−50 процентов, а некоторые продукты обходились и вдвое дороже.









Поставкой питания и торговым обслуживанием больниц в Могилеве занимается предприятие «Диета». В сентябре 2016 года госконтроль обнаружил просроченные продукты в торговых точках «Диеты» на территории учреждений здравоохранения и нарушения в приготовлении пищи.





А в марте 2018-го в суде Ленинского района Могилева начался суд над бывшим директором «Диеты» Татьяной Жигановой. Обвиняемая признала свою вину в хищениях, но факты взяточничества отрицала.





Ее обвиняли в многочисленных эпизодах взяток, хищений и злоупотреблений служебными полномочиями, нанесших ущерб предприятию более чем на 18 тыс. рублей.



