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Для могилевских больниц продукты закупали по серым схемам и завышенным ценам

06.11.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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Продукты для могилевских больниц закупались по серым схемам, сообщает телеканал «Беларусь 1», и по завышенным ценам.

Общую сумму необоснованно затраченных средств на покупку продуктов в 2016—2017 годах оценили более чем в 40 тыс. рублей.

Проверки Департамента финансовых расследований выяснили, что, например, птицу предприятие приобретало у частной организации, которая перепродавала мясо, купленное у девяти поставщиков. Причем только половина из них была производителями.

Из-за этой схемы цены были выше на 10−50 процентов, а некоторые продукты обходились и вдвое дороже.


Поставкой питания и торговым обслуживанием больниц в Могилеве занимается предприятие «Диета». В сентябре 2016 года госконтроль обнаружил просроченные продукты в торговых точках «Диеты» на территории учреждений здравоохранения и нарушения в приготовлении пищи. 

А в марте 2018-го в суде Ленинского района Могилева начался суд над бывшим директором «Диеты» Татьяной Жигановой. Обвиняемая признала свою вину в хищениях, но факты взяточничества отрицала. 

Ее обвиняли в многочисленных эпизодах взяток, хищений и злоупотреблений служебными полномочиями, нанесших ущерб предприятию более чем на 18 тыс. рублей.


 
Теги: Могилев
 
 
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Продукты для могилевских больниц закупались по серым схемам, сообщает телеканал «Беларусь 1», и по завышенным ценам.
 
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