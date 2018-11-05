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Алексей Бага: Арена имени Капского? Поддерживаю любое движение: арена, памятник, улица, турнир...
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал "
Когда автобус выруливает на стоянку перед раздевалками, вы видите цветное фото Капского на фасаде "Борисов-Арены".
Не только. Едешь в Дудинку не в игровой день — большой портрет виден прямо с дороги. И мне всегда хочется кивнуть ему, поздороваться, что-то сказать...
Арена имени Анатолия Капского. Поддерживаете идею?
Поддерживаю любое движение: арена, памятник, улица, турнир... Для меня это человек-феномен. За двадцать лет в футболе довести команду до "Сан-Сиро" и "Камп Ноу" удается считанным руководителям.
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал "Прессболу" о своем отношении к увековечиванию памяти Анатолия Капского.
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