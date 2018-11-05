Алексей Бага: Арена имени Капского? Поддерживаю любое движение: арена, памятник, улица, турнир...

Когда автобус выруливает на стоянку перед раздевалками, вы видите цветное фото Капского на фасаде "Борисов-Арены".





Не только. Едешь в Дудинку не в игровой день — большой портрет виден прямо с дороги. И мне всегда хочется кивнуть ему, поздороваться, что-то сказать...





Арена имени Анатолия Капского. Поддерживаете идею?





Поддерживаю любое движение: арена, памятник, улица, турнир... Для меня это человек-феномен. За двадцать лет в футболе довести команду до "Сан-Сиро" и "Камп Ноу" удается считанным руководителям.







