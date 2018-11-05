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Wizz Air может прилететь в Минск
Венгерский лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск.
Такое заявление сделал госсекретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос о прямых авиарейсах в нашу страну:
«У нас тесные, хорошие отношения с авиакомпанией венгерского происхождения — лоукостером Wizz Air. Попробуем обсудить с ней открытие прямых рейсов в Беларусь. Наверное, в 2019 году представители компании приедут в Минск и начнут практическую реализацию. Прямые авиарейсы важны не только для туристов, но и для бизнесменов».
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Венгерский лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск.
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