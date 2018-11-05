Wizz Air может прилететь в Минск

Такое заявление сделал госсекретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.





По его словам, сейчас рассматривается вопрос о прямых авиарейсах в нашу страну:





«У нас тесные, хорошие отношения с авиакомпанией венгерского происхождения — лоукостером Wizz Air. Попробуем обсудить с ней открытие прямых рейсов в Беларусь. Наверное, в 2019 году представители компании приедут в Минск и начнут практическую реализацию. Прямые авиарейсы важны не только для туристов, но и для бизнесменов».















