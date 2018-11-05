Казахстанский банк поднимается в Беларуси на кредитах

Получается, что с начала года кредитный портфель банка вырос на 54%: с 70,8 млн рублей до 109,1 млн. Но прибыль упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 1,67 млн до 991 тыс.





Больше всего денег ожидаемо дают процентные доходы.





Напомним, что БТА Банк — это «дочка» одноименного казахстанского банка. Более 97% акций владеет казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.