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Казахстанский банк поднимается в Беларуси на кредитах
ЗАО «БТА Банк» обнародовало отчетность за три квартала 2018 года.
Получается, что с начала года кредитный портфель банка вырос на 54%: с 70,8 млн рублей до 109,1 млн. Но прибыль упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 1,67 млн до 991 тыс.
Больше всего денег ожидаемо дают процентные доходы.
Напомним, что БТА Банк — это «дочка» одноименного казахстанского банка. Более 97% акций владеет казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
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ЗАО «БТА Банк» обнародовало отчетность за три квартала 2018 года.
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