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Глава Беларусбанка анонсировал "эпоху высоких процентных ставок"

06.11.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Мир вступает в эпоху высоких процентных ставок, заявил в понедельник в эфире телеканала ОНТ председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

Ежегодный экономический форум KEF стартовал в понедельник в Минске. Участники конференции, а среди них чиновники, эксперты и представители международных институтов, обсуждали развитие не только белорусской, но и мировой экономики.

"(Мир – Sputnik) вступает в эпоху высоких процентных ставок… Сохраняется волатильность валют стран основных торговых партнеров", — высказал мнение руководитель крупнейшего банка страны.

По словам главы Беларусбанка, сегодня необходимо понимать, что успех экономики республики будет связан с тем, насколько быстро страна сможет адаптироваться к новым условиям.


Ухудшают прогнозы по росту экономики все международные структуры, причиной тому являются слишком большие риски и неустойчивость. Делают менее оптимистичными и прогнозы по экономике Беларуси: в следующие годы Всемирный банк прогнозирует рост лишь в 2-2,5%.





 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Мир вступает в эпоху высоких процентных ставок, заявил в понедельник в эфире телеканала ОНТ председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.
 
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