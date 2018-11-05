Ежегодный экономический форум KEF стартовал в понедельник в Минске . Участники конференции, а среди них чиновники, эксперты и представители международных институтов, обсуждали развитие не только белорусской, но и мировой экономики.





"(Мир – Sputnik) вступает в эпоху высоких процентных ставок… Сохраняется волатильность валют стран основных торговых партнеров", — высказал мнение руководитель крупнейшего банка страны.





По словам главы Беларусбанка, сегодня необходимо понимать, что успех экономики республики будет связан с тем, насколько быстро страна сможет адаптироваться к новым условиям.









Ухудшают прогнозы по росту экономики все международные структуры, причиной тому являются слишком большие риски и неустойчивость. Делают менее оптимистичными и прогнозы по экономике Беларуси: в следующие годы Всемирный банк прогнозирует рост лишь в 2-2,5%.















