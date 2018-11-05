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Предотвращено покушение на президента Франции
Шесть человек задержаны во Франции за намерение совершить нападение на президента страны Эммануэля Макрона. Речь идет о представителях радикальных организаций.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Согласно данным издания, задержания прошли во вторник утром, в рамках полученной информации о подготовке нападения на президента Франции.
Шесть человек были задержаны в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Детали спецоперации не приводятся.
Парижская прокуратура открыла уголовное производство, задержанные подозреваются в организации преступной группировки
Отмечается, что спецоперацию, в ходе которой были задержаны люди, проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI).
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Шесть человек задержаны во Франции за намерение совершить нападение на президента страны Эммануэля Макрона. Речь идет о представителях радикальных организаций.
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