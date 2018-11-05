Предотвращено покушение на президента Франции

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным издания, задержания прошли во вторник утром, в рамках полученной информации о подготовке нападения на президента Франции.





Шесть человек были задержаны в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Детали спецоперации не приводятся.





Парижская прокуратура открыла уголовное производство, задержанные подозреваются в организации преступной группировки