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Лукашенко открыл мост через Припять
Мост через Припять в Житковичском районе сегодня был открыт после реконструкции. В открытии принимал участие Александр Лукашенко вместе с чиновниками высшего уровня.
Об этом сообщает
Глава государства отметил, что мост был возведен в короткие сроки, и его поручение выполнено. Он высказал уверенность в том, что сжатые сроки не сказались на качестве строительства. «Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт». Строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста, по поручению президента будут представлены к наградам.
Лукашенко считает символичным тот факт, что новый мост открывается накануне Дня Октябрьской революции. Главным уроком 2017 года он назвал «мир, мир и еще раз мир», чтобы люди могли нормально жить. Президент назвал «второй урок»: он следует из причин, породивших революцию, - это права человека, которые были нарушены. Он напомнил, что сегодня во время
Напомним, 7 декабря 2017 года от местных жителей
После этого случая было принято решение проверить все подобные сооружения, а следующим аварийным мостом
2 мая Лукашенко подписал указ реконструкции моста, строго предупредив, что все работы должны быть закончены в этом году.
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Мост через Припять в Житковичском районе сегодня был открыт после реконструкции. В открытии принимал участие Александр Лукашенко вместе с чиновниками высшего...
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