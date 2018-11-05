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Лукашенко открыл мост через Припять

06.11.2018 17:57 — Разное | БДГ  
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Мост через Припять в Житковичском районе сегодня был открыт после реконструкции. В открытии принимал участие Александр Лукашенко вместе с чиновниками высшего уровня.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что мост был возведен в короткие сроки, и его поручение выполнено. Он высказал уверенность в том, что сжатые сроки не сказались на качестве строительства. «Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт». Строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста, по поручению президента будут представлены к наградам.

Лукашенко считает символичным тот факт, что новый мост открывается накануне Дня Октябрьской революции. Главным уроком 2017 года он назвал «мир, мир и еще раз мир», чтобы люди могли нормально жить. Президент назвал «второй урок»: он следует из причин, породивших революцию, - это права человека, которые были нарушены. Он напомнил, что сегодня во время встречи с американскими аналитиками шла дискуссия о правах человека.

Напомним, 7 декабря 2017 года от местных жителей поступила информация о том, что на мосту через Припять в Житковичском районе появились трещина, и он просел примерно на полметра. Вскоре движение по мосту полностью запретили.

После этого случая было принято решение проверить все подобные сооружения, а следующим аварийным мостом был признан мост через Сож.

2 мая Лукашенко подписал указ реконструкции моста, строго предупредив, что все работы должны быть закончены в этом году.

 
 
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Мост через Припять в Житковичском районе сегодня был открыт после реконструкции. В открытии принимал участие Александр Лукашенко вместе с чиновниками высшего...
 
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