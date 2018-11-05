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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года
06.11.2018 18:00 — Разное | Ежедневник
фото: aif.ua
Им стал темнокожий британский актер Идрис Эльба.
46-летний Идрис Эльба снялся в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик», «Большая игра», «Прометей» и серии лент «Тор» от студии Marvel. Помимо этого, он исполнил главную роль в сериале «Лютер», пишет
В июле 2017-го Эльба занял седьмое место в рейтинге десяти знаменитых мужчин с самыми красивыми лицами. Лидером списка стал актер Джордж Клуни.
В прошлом году звание самого сексуального мужчины получил американский кантри-певец Блэйк Шелтон. Первым носителем этого звания в 1985 году стал австралийский актер Мел Гибсон.
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Им стал темнокожий британский актер Идрис Эльба.
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