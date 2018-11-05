Названы самые грязные города Европы

Два македонских города и один итальянский оказались в тройке самых грязных городов Европы. Такие данные приводятся в рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year независимого сайта numbeo.com .

Так, лидером рейтинга стал македонский город Тетово с индексом 97,57. На второй строке – итальянский Неаполь (84,61), а на третьем месте – столица Македонии Скопье (82,17).

Отметим, что в первую двадцатку также попали и российские города: Санкт-Петербург занял 17-е место (64,47), а Москва оказалась на 19-м месте (63,02).

Между тем самыми чистыми европейскими городами признаны финский Хельсинки (13,49), исландский Рейкьявик (15,57), швейцарский Цюрих (16,42) и шведский Стокгольм (16,62).

Отмечается, что рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта numbeo.com и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.