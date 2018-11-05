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Названы самые грязные города Европы
06.11.2018 18:17 — Разное | Аргументы и факты
Два македонских города и один итальянский оказались в тройке самых грязных городов Европы. Такие данные приводятся в рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year независимого сайта
Так, лидером рейтинга стал македонский город Тетово с индексом 97,57. На второй строке – итальянский Неаполь (84,61), а на третьем месте – столица Македонии Скопье (82,17).
Отметим, что в первую двадцатку также попали и российские города: Санкт-Петербург занял 17-е место (64,47), а Москва оказалась на 19-м месте (63,02).
Между тем самыми чистыми европейскими городами признаны финский Хельсинки (13,49), исландский Рейкьявик (15,57), швейцарский Цюрих (16,42) и шведский Стокгольм (16,62).
Отмечается, что рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта numbeo.com и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.
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Лидером рейтинга стал македонский город Тетово с индексом 97,57. На второй строке – итальянский Неаполь (84,61), а на третьем месте – столица Македонии Скопье (82,17).
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