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Вице-премьеры Беларуси и РФ обсудят механизм компенсации из-за налогового маневра в ближайшее время

06.11.2018 17:40 — Разное | Интерфакс  
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Вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак планируют провести переговоры по вопросу механизма компенсации республике потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в ближайшее время.

"Рабочие группы Минэнерго и концерна "Белнефтехим" уже отработали. После выходного дня, 7 ноября, предстоит личная встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком по обсуждению этого чувствительного для нас вопроса", -  цитирует госагентство БелТА И.Ляшенко.

Вице-премьер подчеркнул,  что нерешенных вопросов, касающихся поставки нефти, нет. "Все графики подписаны. Мы готовимся к стандартной, планомерной работе", - сказал он.

В России в 2019-2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у белорусской стороны возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее вице-премьер Беларуси И.Ляшенко сообщал, что Минск в начале ноября начнет консультации с Москвой по вопросу компенсаций потерь белорусского бюджета из-за налогового маневра в РФ. Он также заявлял, что Минск пошел на уступки России и отказался от импорта темных нефтепродуктов из РФ, рассчитывая взамен получить компенсацию потерь из-за налогового маневра.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов подтверждал, что реализация налогового маневра в нефтегазовой отрасли РФ лишит Беларусь скрытой субсидии. По его оценке, размер субсидии  из-за отсутствия экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, которые закупает Беларусь, составляет порядка $2 млрд в год. А.Силуанов подтверждал, что "в рамках нашей двусторонней комиссии, группы высокого уровня подготовим предложение для руководства правительства РФ" по вопросу компенсации для Минска.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Россией о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак планируют провести переговоры по вопросу механизма компенсации республике потерь из-за налогового...
 
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