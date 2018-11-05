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Беларусь не планирует размещение евробондов в 2019 году, но выйдет на рынок в последующие годы - глава Минфина

06.11.2018 17:37 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь может выйти на рынок евробондов с размещением до $1,5 млрд ежегодно в 2020-2021 годах, заявил журналистам во вторник в Минске министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"В 2019 выходить на рынок евробондов мы не планируем. В последующие годы планируется", - сказал М.Ермолович.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможном объеме размещения, министр сказал: "Может быть, $1,5 млрд, а может быть ноль. Все зависит от состояния рынка".

М.Ермолович также сообщил, что министерство в настоящее время разрабатывает новую стратегию управления госдолгом. При этом, уточнил он, "в краткосрочной перспективе определяющими будут два фактора - уровень долговой нагрузки и качество портфеля".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь может выйти на рынок евробондов с размещением до $1,5 млрд ежегодно в 2020-2021 годах, заявил журналистам во вторник в Минске министр финансов Беларуси Максим...
 
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