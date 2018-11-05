Глава Минфина Беларуси не исключает реализацию кредитной программы МВФ в 2020 году

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович не исключает, что в 2020 году Минск может начать реализацию новой кредитной программы с МВФ.

"Успешная реализации программы социально-экономического развития на период до 2020 года может выразиться в программе (кредитной - ИФ) с МВФ", - сказал М.Ермолович.

"Наша программа социально-экономического развития на 2016-2020 годы и программа МВФ очень сильно коррелируют", - считает министр.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

Сотрудничество Беларуси с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий в скорости проведения реформ в социальной сфере, в частности, темпов повышения стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

С 5 по 15 ноября в Минске работает миссия МВФ для проведения ежегодных консультаций по статье IV устава фонда.