Спасти президента Лукашенко



Фото: Reuters

"В ближайшее время в Беларусь вернется посол США"

- заявилна встрече с представителями аналитических центров США, которые посещают Беларусь 5-6 ноября.Означает ли сказанное, что официальный Минск поставил жирную точку над "і" в разговорах с размещением российских военных баз в Беларуси?- считает доктор политических наукАналитик отмечает, что Jamestown Foundation, организовавший визит, является имиджмейкером официального Минска в США:Данная позиция созвучна с той, которую все эти годы продавливает белорусский МИД:- отмечает Павел Усов.Самый простой способ поддерживать миф, созданный внешнеполитическим ведомством Беларуси, - повторять, как мантру, отказ от российских военных баз:Однако, отмечает эксперт, формат стратегического сотрудничества с Россией остается неизменным. Более того, именно существующие взаимоотношения между Минском и Москвой свидетельствуют о зависимости Беларуси от восточной соседки:В подтверждение своего тезиса Павел Усов приводит красноречивый факт:Экспертнапоминает, что белорусские власти уже лет десять открещиваются от российских военных баз.- убежден Леонид Спаткай.- считает Леонид Спаткай.