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Спасти президента Лукашенко
Фото: Reuters
"На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую", - заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями аналитических центров США, которые посещают Беларусь 5-6 ноября.
Означает ли сказанное, что официальный Минск поставил жирную точку над "і" в разговорах с размещением российских военных баз в Беларуси?
- Лукашенко не сказал ничего нового. Он держался той линии, которая "подготовлена" для встреч с американцами. Позиционировал себя как независимый, несгибаемый, самостоятельный политик: говорил то, что он него хотели услышать именно американские аналитики (а через них - и политики), - считает доктор политических наук Павел Усов.
Аналитик отмечает, что Jamestown Foundation, организовавший визит, является имиджмейкером официального Минска в США:
- Jamestown Foundation является давним "аналитическим" партнером официального Минска и участвует в процессе формирования позитивного имиджа режима Лукашенко в США. Суть его деятельности заключается в том, чтобы убедить американский истеблишмент в том, что Беларусь, посредством поддержки Лукашенко, можно оторвать от России.
Данная позиция созвучна с той, которую все эти годы продавливает белорусский МИД: "Лукашенко - гарант независимости, поддерживайте его власть, что будет необходимым условием сохранения суверенитета". В результате на Западе складывается убеждение, что политический режим Лукашенко и белорусский суверенитет - это неделимые вещи, - отмечает Павел Усов.
Самый простой способ поддерживать миф, созданный внешнеполитическим ведомством Беларуси, - повторять, как мантру, отказ от российских военных баз:
- Чтобы данное послание "гаранта независимости" оставалось незыблемым, необходимо твердо и часто повторять, что российской базы на территории Беларуси не будет. Проблема в том, что США почему-то привязывают проблему суверенитета Беларуси только к российской базе, игнорируя, ме у тем, другие важные вещи, которые указыв т на серьезные ограничения белорусского суверенитета.
Можно вспомнить учения "Запад-2017", российскую АЭС в Островце, своего рода поглощение белорусского культурного и информационного пространства российским, активную работу российского посла, в конечно итоге - существование "союза России и Беларуси", Евразийский Союз и многое другое. При этом Запад продолжает верить в то, что можно оторвать Беларусь от России, заигрывая с Лукашенко.
Однако, отмечает эксперт, формат стратегического сотрудничества с Россией остается неизменным. Более того, именно существующие взаимоотношения между Минском и Москвой свидетельствуют о зависимости Беларуси от восточной соседки:
- Конечно, Минск заинтересован в том, чтобы Россия помогла модернизировать белорусскую армию, в оснастке ее современным оружием. Об этом Лукашенко говорил на последней встрече глав стран-членов ОДКБ. Заметьте, руководитель якобы независимого государства ожидает, что модернизацию проведет Россия – государство, от которого идет угроза национальному суверенитету.
Налицо проблемы с логикой или пониманием действительности. Если кто-то попытается украсть у льва кусок мяса и при этом остаться целым, может жестоко поплатиться. Нельзя говорить о суверенитете, если страна стратегически, экономически зависит от России. Но "это идея", в которую на Западе хотят верить. Эта новая миссия (ради миссии), - спасти президента Лукашенко, даже если при этом придется забыть о правах человека, демократии и вообще о будущем Беларуси.
В подтверждение своего тезиса Павел Усов приводит красноречивый факт:
- Встреча проходит в момент, когда Следственный комитет РБ начал предъявлять обвинения независимым журналистам по "делу Белта".
"В ближайшее время в Беларусь вернется посол США"
Эксперт Леонид Спаткай напоминает, что белорусские власти уже лет десять открещиваются от российских военных баз.
- Вопросы о российских базах муссируются уже лет десять – Лукашенко упирается и руками, и ногами, потому что знает, что такое – получить российскую базу. А если еще авиабазу, на которой могут появиться ядерные боеприпасы – прощай, нейтралитет, прощай, миротворчество!
А во-вторых, российская военная база, появись на территории Беларуси, сразу же окажется на прицеле всех сил НАТО в Европе; и в случае вооруженного конфликта именно эта база будет уничтожена в первую очередь, вне зависимости от места положения – в Барановичах или Бобруйске, - убежден Леонид Спаткай.
- Мой прогноз: в ближайшее время в Беларусь вернется американский посол. Заявление об адекватном ответе на появление "форта Трампа" в Польше было очередным эмоциональным всплеском. Никаких военных баз нет, потому что любая база – ущемление суверенитета страны.
А с США идет конкретное потепление отношений, о чем свидетельствуют два последних визита: помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла и делегации американских аналитических центров тому свидетельство, - считает Леонид Спаткай.
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Официальный Минск убеждает Запад в реальности белорусского суверенитета, который зиждется на президенте Лукашенко.
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