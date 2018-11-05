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«Неудержимые»: МТС и «Прессбол» стартовали с совместным проектом ко II Европейским играм
06.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Молодые и амбициозные, дерзкие и талантливые. Мы решили собрать вместе будущих звезд белорусского спорта. Многих из них уже сегодня можно назвать мастерами с большой буквы и достойной сменой нынешнему поколению спортсменов.
Начался проект с неудержимой Эльвиры Герман. Легкоатлетка специализируется в барьерном беге на 100 метров. В этом году она завоевала золотую медаль чемпионата Европы. Белоруска стала обладательницей звания «Восходящая звезда» 2018 года! Ежегодная церемония вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Лозанне. Главный секрет успеха от одной из лучших молодых спортсменок уходящего сезона:
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II Европейские игры пройдут в Минске в 2019 году, они стартуют 21 июня и продлятся 10 дней. Спортсмены из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. МТС выступил Национальным партнером II Европейских игр в Минске.
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