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Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

06.11.2018 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Регистраторы обследуют все строения, в которых могут проживать люди к моменту проведения важной статистической кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

Всего задействована тысяча человек.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

У каждого регистратора – планшет со специальным программным обеспечением. Они в режиме реального времени могут обращаться к картам.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
После того, как они завершат эту работу, сотрудники Главного статистического управления города Минска проверят всё то, что они внесут на электронные карты.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

Ближайшую перепись населения, она пройдёт в октябре 2019 года, уже называют высокотехнологичной. Свои собственные данные жители Беларуси могут внести через интернет. Переписчики же будут работать с планшетами.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Регистраторы обследуют все строения, в которых могут проживать люди к моменту проведения важной статистической кампании, сообщили в программе...
 
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