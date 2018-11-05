Накануне международной паузы минское «Динамо» проводит гостевой матч против хоккейного клуба «Сочи».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что эти команды уже дважды встречались в этом сезоне. Обе игры завершались победами «леопардов», причем в игре в Сочи «Динамо» вело 3:1 в концовке третьего периода, но умудрилось в итоге проиграть в овертайме.

Минчане проиграли 12 из 13 последних встреч, а судьба главного тренера Горди Дуайера может решиться уже после этой встречи. Негативный результат практически наверняка приведет к смене на тренерском мостике.

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