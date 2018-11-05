Азаренко вернулась к тренеру, с которым в 2016 году выиграла три турнира WTA

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вернулась к сотрудничеству с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, сообщает Tennis.life .



Фото: twitter.com/vika7

Виктория Азаренко работала с бельгийцем в 2015—2016 годах, выиграв в 2016-м три титула на турнирах WTA (в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами).

С ноября 2017-го до середины октября 2018-го Вим Фиссетт работал с немкой Ангелик Кербер и помог ей выиграть «Уимблдон» и турнир в Сиднее. Стороны прекратили сотрудничество «в связи с разногласиями относительно будущего».

В команду Азаренко также вернулся также физиотерапевт Фабрис Готье, с которым она работала в 2014—2016 годах.