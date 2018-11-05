Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)

Сегодня, в предпраздничный день, в районном центре культуры и народного творчества состоялся торжественный концерт "Это наша с тобой биография...", посвящённый Великому Октябрю.

- Сегодняшний мир и стабильность в обществе, отсутствие резкого социального расслоения, верховенство закона и порядок являются доказательством правильности выбранного пути, - говорил в приветственной речи заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов. - Дата Великой Октябрьской революции стала для нас, граждан нового тысячелетия, днем напоминания о бесценности главных человеческих добродетелей.

С наступающим праздником свислочан поздравил первый секретарь Свислочского райкома КПБ Анатолий Кревчик. Юбилейные медали "100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции" Анатолий Антонович вручил председателю районной организации РОО "Белая Русь" Николаю Орлу и первому секретарю РК ОО БРСМ Марине Рудоминой.





В этот день в исполнении свислочских артистов в зале звучали добрые песни прошлых лет и современности.









Елена КЕДИК.

Фото автора.