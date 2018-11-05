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Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)
06.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Сегодня, в предпраздничный день, в районном центре культуры и народного творчества состоялся торжественный концерт "Это наша с тобой биография...", посвящённый Великому Октябрю.
С наступающим праздником свислочан поздравил первый секретарь Свислочского райкома КПБ Анатолий Кревчик. Юбилейные медали "100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции" Анатолий Антонович вручил председателю районной организации РОО "Белая Русь" Николаю Орлу и первому секретарю РК ОО БРСМ Марине Рудоминой.
В этот день в исполнении свислочских артистов в зале звучали добрые песни прошлых лет и современности.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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Сегодня, в праздничный день, в районном центре культуры и народного творчества состоялся торжественный концерт "Это наша с тобой биография...", посвящённый...
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