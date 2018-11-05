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Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)

06.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Сегодня, в предпраздничный день, в районном центре культуры и народного творчества состоялся торжественный концерт "Это наша с тобой биография...", посвящённый Великому Октябрю. 
- Сегодняшний мир и стабильность в обществе, отсутствие резкого социального расслоения, верховенство закона и порядок являются доказательством правильности выбранного пути, - говорил в приветственной речи заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов. - Дата Великой Октябрьской революции стала для нас, граждан нового тысячелетия, днем напоминания о бесценности главных человеческих добродетелей.

Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)

 

С наступающим праздником свислочан поздравил первый секретарь Свислочского райкома КПБ Анатолий Кревчик. Юбилейные медали "100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции" Анатолий Антонович вручил председателю районной организации РОО "Белая Русь" Николаю Орлу и первому секретарю РК ОО БРСМ Марине Рудоминой.

Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)

 

В этот день в исполнении свислочских артистов в зале звучали добрые песни прошлых лет и современности.

Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)

 

Свислоччина в преддверии Великого Октября (будет добавлено фото и видео)

 

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 84
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Сегодня, в праздничный день, в районном центре культуры и народного творчества состоялся торжественный концерт "Это наша с тобой биография...", посвящённый...
 
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