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"Давайте поддержим!" Домрачева, Герасименя, Герман и Галкина призвали поболеть за хоккеистов
Звезды белорусского спорта биатлонистка Дарья Домрачева, гимнастка Екатерина Галкина, пловчиха Александра Герасименя и бегунья Эльвира Герман призвали поддержать сборную Беларуси по хоккею на «Кубке четырех наций velcom», который пройдет с 8 по 10 ноября под сводами «Чижовка-Арены».
Дарья Домрачева
— Дорогие друзья! 8−10 ноября на «Чижовка-Арене» пройдут поединки «Кубка 4 наций velcom», в котором наша национальная команда сыграет с хоккейными сборными Франции, Словении и Латвии. Приглашаю всех прийти и поддержать наших ребят. Уверена, при поддержке родных трибун парни покажут максимум своих возможностей. Будзем разам!
Екатерина Галкина
Эльвира Герман
Александра Герасименя
Предстоящий кэмп сборной Беларуси стартовал в понедельник, 5 ноября, а с 8 по 10 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены» пройдет турнир «Кубок 4 наций velcom» с участием национальных сборных Беларуси, Франции, Словении и Латвии.
8 ноября (четверг), 18.15
Беларусь — Франция.
9 ноября (пятница), 19.30
Беларусь — Словения.
10 ноября (суббота), 19.30
Беларусь — Латвия.
Перед игрой с французами 8 ноября для болельщиков выступит Лявон Вольский.
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Звезды белорусского спорта биатлонистка Дарья Домрачева, гимнастка Екатерина Галкина, пловчиха Александра Герасименя, бегунья Эльвира Герман призвали...
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