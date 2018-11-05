"Давайте поддержим!" Домрачева, Герасименя, Герман и Галкина призвали поболеть за хоккеистов

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Звезды белорусского спорта биатлонистка Дарья Домрачева, гимнастка Екатерина Галкина, пловчиха Александра Герасименя и бегунья Эльвира Герман призвали поддержать сборную Беларуси по хоккею на «Кубке четырех наций velcom», который пройдет с 8 по 10 ноября под сводами «Чижовка-Арены».

Дарья Домрачева

— Дорогие друзья! 8−10 ноября на «Чижовка-Арене» пройдут поединки «Кубка 4 наций velcom», в котором наша национальная команда сыграет с хоккейными сборными Франции, Словении и Латвии. Приглашаю всех прийти и поддержать наших ребят. Уверена, при поддержке родных трибун парни покажут максимум своих возможностей. Будзем разам!





Екатерина Галкина

Эльвира Герман

Александра Герасименя

Предстоящий кэмп сборной Беларуси стартовал в понедельник, 5 ноября, а с 8 по 10 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены» пройдет турнир «Кубок 4 наций velcom» с участием национальных сборных Беларуси, Франции, Словении и Латвии.

Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций velcom»

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция.

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения.

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия.

Перед игрой с французами 8 ноября для болельщиков выступит Лявон Вольский.

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