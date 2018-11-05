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"Давайте поддержим!" Домрачева, Герасименя, Герман и Галкина призвали поболеть за хоккеистов

06.11.2018 19:35 — Разное | Tut.by  
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Звезды белорусского спорта биатлонистка Дарья Домрачева, гимнастка Екатерина Галкина, пловчиха Александра Герасименя и бегунья Эльвира Герман призвали поддержать сборную Беларуси по хоккею на «Кубке четырех наций velcom», который пройдет с 8 по 10 ноября под сводами «Чижовка-Арены».

Дарья Домрачева

— Дорогие друзья! 8−10 ноября на «Чижовка-Арене» пройдут поединки «Кубка 4 наций velcom», в котором наша национальная команда сыграет с хоккейными сборными Франции, Словении и Латвии. Приглашаю всех прийти и поддержать наших ребят. Уверена, при поддержке родных трибун парни покажут максимум своих возможностей. Будзем разам!


Екатерина Галкина

Эльвира Герман

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

8 ноября впервые пойду на хоккей. Хочу не просто поддержать наших ребят, но и показать, что все мы беларусы и не важно из какого вида спорта, болеем за своих. Как спортсменка знаю, что такое командный дух и осознание того, что на тебя смотрят с трибун, верят в твою победу. Я знаю, что это не просто помогает, но и придает в два раза больше сил. Именно поэтому хочу пригласить всех, кто болеет за белорусский хоккей прийти и поддержать нашу команду на «Чижовка-Арене» 8−10 ноября в матчах «Кубка 4 наций». Будзем Разам! Вместе мы всегда можем больше)

Публикация от Эльвира Герман (@german.elvira) 5 Ноя 2018 в 4:20 PST

Александра Герасименя

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, я из тех, кто вечером 8 ноября будет на "Чижовка-Арене" на Кубке 4 наций velcom. Просто потому, что нам обещают новую хоккейную сборную -- ту, которой мы бы все хотели ее видеть. Восставшую из череды неудач и поражений. Знаю, как трудно будет завоевать доверие новому главному тренеру, но хочу пожелать ему удачи. В этот вечер на игре Беларусь--Франция мы #будзем_разам #хоккей #болеемзанаших #айдазамной #веримвкоманду

Публикация от Geraleksashka (@aleksandraherasimenia)

Предстоящий кэмп сборной Беларуси стартовал в понедельник, 5 ноября, а с 8 по 10 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены» пройдет турнир «Кубок 4 наций velcom» с участием национальных сборных Беларуси, Франции, Словении и Латвии.

Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций velcom»

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция.

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения.

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия.

Перед игрой с французами 8 ноября для болельщиков выступит Лявон Вольский.

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Звезды белорусского спорта биатлонистка Дарья Домрачева, гимнастка Екатерина Галкина, пловчиха Александра Герасименя, бегунья Эльвира Герман призвали...
 
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