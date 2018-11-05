Билл Гейтс показал «унитаз будущего», которому не нужны вода и канализация

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс выступил на форуме Reinvented Toilet Expo в Китае. Он презентовал «унитаз будущего», которому не нужна вода и подключение к канализации. Вместо смыва туалет перерабатывает отходы в удобрения при помощи химикатов, пишет Reuters. Похоже, будущее уже здесь.

Как сказал Гейтс, концепция почти готова, и скоро её передадут производителям, которые создадут первые образцы для тестового выпуска на рынок. Разработка принадлежит Фонду имени Билла Гейтса, который получил больше 200 миллионов долларов финансирования за семь лет.

Отходы в таких унитазах не попадут в канализацию. По словам Гейтса, это не только уменьшит количество детских смертей (ежегодно их умирает 500 тысяч в возрасте до пяти лет из-за плохой санитарии), но и сэкономит человечеству больше 233 миллиардов долларов на здравоохранение, которые тратятся на лечение диареи, холеры и других расстройств или инфекций.

Для демонстрации устройства Гейтс вышел на сцену со стеклянной банкой, в которой были человеческие фекалии. Он отметил, что там может содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток, 20 миллиардов бактерий Шигеллы и ста тысяч яиц паразитического червя.

«Честно говоря, даже 10 лет назад я бы не подумал, что так много узнаю о фекалиях», − сказал Гейтс. По его данным, подобные унитазы обойдутся в 500 долларов за штуку и сначала появятся в школах и многоквартирных домах. По мнению миллиардера, домохозяйки будут так же активно ставить себе устройства, как в конце 20 века покупали компьютеры от Microsoft.

Фонд Гейтсов готов потратить ещё около 200 миллионов долларов, чтобы реализовать проект в жизнь и вывести туалеты на рынок, который к 2030 году, по оценке предпринимателя, превысит шесть миллиардов долларов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,3 миллиардов человек на Земле не имеют доступа к основной санитарии, пишет BBC.