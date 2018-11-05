|
В Куропатах установили памятник жертвам сталинских расстрелов
>
Сегодня, 6 ноября, в Куропатах установили мемориальный знак на месте массового захоронения жертв сталинских расстрелов 1937-1940 годов. Минкульт
Авторы проекта скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай говорили, что они не выбирали место для памятника. В середине октября на месте памятника провели
За процессом установки следил активист «Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич. Он сообщал о том, как всё проходит, на своей
«Для дипломатов, работающих в Минске, стало традицией собираться на «Дзяды» − то время года, когда белорусы поминают своих предков, − или около этого времени и посещать такие места, как Куропаты и Тростенец, чтобы почтить память жертв массовых депортаций и истребления, устроенных тоталитарными режимами двадцатого века», −
Читайте по теме:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)