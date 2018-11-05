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В Куропатах установили памятник жертвам сталинских расстрелов

06.11.2018 18:05 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 6 ноября, в Куропатах установили мемориальный знак на месте массового захоронения жертв сталинских расстрелов 1937-1940 годов. Минкульт утвердил этот памятник в конце августа. А сегодня его поставили на горе «Голгофе». Активисты выступали против такого решения и просили установить знак у входа в урочище. 

Авторы проекта скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай говорили, что они не выбирали место для памятника. В середине октября на месте памятника провели археологические раскопки − и нашли гильзы от пистолетов, которые использовал НКВД. Торжественное открытие памятника планируется в середине ноября.

За процессом установки следил активист «Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич. Он сообщал о том, как всё проходит, на своей странице в Facebook. Сегодня в Куропаты приехали главы дипломатических миссий стран ЕС, а также поверенный в делах США в Беларуси.

«Для дипломатов, работающих в Минске, стало традицией собираться на «Дзяды» − то время года, когда белорусы поминают своих предков, − или около этого времени и посещать такие места, как Куропаты и Тростенец, чтобы почтить память жертв массовых депортаций и истребления, устроенных тоталитарными режимами двадцатого века», − сказали в представительстве ЕС в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 6 ноября, в Куропатах установили мемориальный знак на месте массового захоронения жертв сталинских расстрелов 1937-1940 годов. Минкульт утвердил этот...
 
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