Видеофакт: «образцовое» поведение ГАИ в Могилеве — проезд на красный двух светофоров









Судя по уверенности, с которой это было сделано, можно предположить, что двумя переходами дело не ограничилось — проезд остальных просто не попал на видео.





О какой-либо срочности в передвижениях экипажа вряд ли можно говорить: машина передвигалась без включенных проблесковых маячков. Они заработали лишь в момент пересечения первого из переходов. В момент проезда второго водитель уже посчитал лишним их включать.