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Видеофакт: «образцовое» поведение ГАИ в Могилеве — проезд на красный двух светофоров
На видеорегистратор могилевчанина попало «образцовое» поведение экипажа ГАИ ночью в центре города: водитель совершенно безапелляционно пересек два пешеходных перехода на запрещающий сигнал.
Судя по уверенности, с которой это было сделано, можно предположить, что двумя переходами дело не ограничилось — проезд остальных просто не попал на видео.
О какой-либо срочности в передвижениях экипажа вряд ли можно говорить: машина передвигалась без включенных проблесковых маячков. Они заработали лишь в момент пересечения первого из переходов. В момент проезда второго водитель уже посчитал лишним их включать.
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На видеорегистратор могилевчанина попало «образцовое» поведение экипажа ГАИ ночью в центре города: водитель совершенно безапелляционно пересек два пешеходных...
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