У жены Аркадия Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ

TUT.BY сообщили знакомые семьи. Это может свидетельствовать о том, где сейчас находится минчанин — но официальной информации за семь дней так и не появилось. Об этомсообщили знакомые семьи. Это может свидетельствовать о том, где сейчас находится минчанин — но официальной информации за семь дней так и не появилось.









Знакомые семьи Израилевича рассказали, что вчера передачу для бизнесмена приняли в «американке». Тем не менее до сих пор его статус публично не озвучен.





«Мы не комментируем эту ситуацию», — сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош утром 6 ноября.





Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась вечером 31 октября. По данным СМИ, его задержали по подозрению в даче взятки.