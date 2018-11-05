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У жены Аркадия Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ
В СИЗО КГБ у жены Аркадия Израилевича приняли передачу для бизнесмена.
Об этом
Знакомые семьи Израилевича рассказали, что вчера передачу для бизнесмена приняли в «американке». Тем не менее до сих пор его статус публично не озвучен.
«Мы не комментируем эту ситуацию», — сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош утром 6 ноября.
Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась вечером 31 октября. По данным СМИ, его задержали по подозрению в даче взятки.
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В СИЗО КГБ у жены Аркадия Израилевича приняли передачу для бизнесмена.
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