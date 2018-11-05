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У жены Аркадия Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ

06.11.2018 19:05 — Разное | Партизан  
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В СИЗО КГБ у жены Аркадия Израилевича приняли передачу для бизнесмена.

Об этом TUT.BY сообщили знакомые семьи. Это может свидетельствовать о том, где сейчас находится минчанин — но официальной информации за семь дней так и не появилось.

Знакомые семьи Израилевича рассказали, что вчера передачу для бизнесмена приняли в «американке». Тем не менее до сих пор его статус публично не озвучен.

«Мы не комментируем эту ситуацию», — сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош утром 6 ноября.

Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась вечером 31 октября. По данным СМИ, его задержали по подозрению в даче взятки.

 
 
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В СИЗО КГБ у жены Аркадия Израилевича приняли передачу для бизнесмена.
 
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