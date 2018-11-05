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Журналистке БелаПАН тоже предъявлено обвинение по "делу БЕЛТА"

06.11.2018 19:00 — Разное | Партизан  
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Обозревателю БелаПАН Татьяне Коровенковой предъявлено обвинение по так называемому делу БЕЛТА. С нее также взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Об этом она сообщила коллегам, как только покинула здание Следственного комитета в Минске.


Фото: Сергей Балай, БелаПАН

Татьяна Коровенкова рассказала, что обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 349 УК Беларуси (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). Лично ей предъявили для возмещения ущерба сумму «до 5 тысяч рублей».

«Я не понимаю еще с августа причин — зачем и почему [возбуждено дело]. Очевидно, это давление на TUT.BY, которому больше всего досталось», — ответила журналистка на вопрос о вероятных причинах уголовного дела. По ее словам, произошедшее только сплотило коллектив БелаПАН.

Во время расследования с журналистки, как и других фигурантов дела, была взята подписка о невыезде. По словам Коровенковой, это создало проблемы: пришлось отказываться от командировок по работе.

Как сообщает БелаПАН, 8 ноября в СК вызвана главный редактор издания Ирина Левшина. Вероятно, ей тоже предъявят обвинение.

По состоянию на 6 ноября обвинения по ч. 2 ст. 349 УК также предъявлены пятерым сотрудникам TUT.BY. Сумма выставленного ущерба варьируется от 3 до 14 тысяч рублей. Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Из документов следует, якобы обвиняемые «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БЕЛТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда».


Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.
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25 сентября наш коллега и редактор портала Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БЕЛТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.


 
Теги: Минск
 
 
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Обозревателю БелаПАН Татьяне Коровенковой предъявлено обвинение по так называемому делу БЕЛТА. С нее также взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Об...
 
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